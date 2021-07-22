Собянин: "Единая Россия" выполнила все обещания

Мэр столицы подвел итоги пятилетней работы партии

Глава Москвы Сергей Собянин провел встречу с кандидатами в ГД РФ от "Единой России". Градоначальник подвел итоги работы единороссов в Москве за прошедшие пять лет.



Собянин подчеркнул: несмотря на то, что город в период пандемии живет словно на военном положении, партия выполнила все предвыборные обещания.

"…без всяких скидок на обстоятельства, я могу с чистой совестью сказать. Все, что мы обещали в 2016 году, – сделали".

Несмотря на тяжелое положение в связи с коронавирусом, санкции и прочее не было остановлено ни одной программы.

"Постоянно у нас случаются разные катаклизмы, проблемы, санкции, кризисы",

– напомнил об обстоятельствах глава города.



На встрече с единороссами Собянин особо отметил, что партия является той политической силой, которая делает без популизма свою работу. ЕР не сулит россиянам лишнего и вместе с тем решает проблемы россиян. Другой такой команды, которая может принять ответственность и реально что-то сделать, нет, заявил мэр Москвы.