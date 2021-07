В МИДе РФ народное творчество британцев оценили положительно

На улицах Лондона теперь можно встретить черно-белый портрет Сергея Лаврова. И, как заметила Мария Захарова, но только портрет.

Британский художник решил увековечить российского дипломата, который в достаточно резкой форме спрашивает: "Кто ты такой, чтобы учить меня?" Именно эту фразу Лавров произнес не встрече, которая произошла в 2008 году на встрече с Дэвидом Милибэндом, когда тот заявил об обеспокоенности событиями, происходящими в Грузии.

Британский политик тогда же заявил, что Запад будет вынужден переосмыслить свои отношения с Россией, которая якобы ведет себя слишком агрессивно на международной арене.

В ответ Лавров поинтересовался: "Who are you to f*cking lecture me?" Тогда главу внешнеполитического ведомства возмутило, что его учит британец, который ничего не смыслит в российской истории. Теперь этот риторический вопрос красуется на улицах британской столицы.

Народное творчество уже успели оценить в российском МИДе. Мария Захарова лаконично заметила, что оценку произведениям искусства дает Министерство культуры, но добавила, что к творениям такого формата "относимся хорошо".

