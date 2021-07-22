Крылатая нецензурная фраза Лаврова украсила улицы Лондона

Крылатая нецензурная фраза Лаврова украсила улицы Лондона
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В МИДе РФ народное творчество британцев оценили положительно

На улицах Лондона теперь можно встретить черно-белый портрет Сергея Лаврова. И, как заметила Мария Захарова, но только портрет. 

Британский художник решил увековечить российского дипломата, который в достаточно резкой форме спрашивает: "Кто ты такой, чтобы учить меня?" Именно эту фразу Лавров произнес не встрече, которая произошла в 2008 году на встрече с Дэвидом Милибэндом, когда тот заявил об обеспокоенности событиями, происходящими в Грузии. 

Британский политик тогда же заявил, что Запад будет вынужден переосмыслить свои отношения с Россией, которая якобы ведет себя слишком агрессивно на международной арене. 

В ответ Лавров поинтересовался: "Who are you to f*cking lecture me?" Тогда главу внешнеполитического ведомства возмутило, что его учит британец, который ничего не смыслит в российской истории. Теперь этот риторический вопрос красуется на улицах британской столицы. 

Народное творчество уже успели оценить в российском МИДе. Мария Захарова лаконично заметила, что оценку произведениям искусства дает Министерство культуры, но добавила, что к творениям такого формата "относимся хорошо". 

Ранее стало известно о реакции Лаврова на договоренности Берлина и Вашингтона по "Северному потоку-2".

Источник: "Подъем" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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