Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Российский рубль спасут китайцы?
- "Дерзнули и сделали": как в Китае отреагировали на отказ России от доллара
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимира Путина не будет на открытии Олимпийских игр в Токио. Его слова приводит РИА "Новости".
Напомним, церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля в два часа дня по московскому времени.
Ранее российский лидер старался посещать каждое мероприятие подобного масштаба. Однако в этот раз имеются веские причины отсутствия главы государства.
"Этот год все-таки особенный и особенный режим проведения Олимпиады", – объяснил Песков.
Дмитрий Сергеевич отметил, что Владимира Владимировича никто представлять не будет. Госдеятель признался – он не знает, кто будет на церемонии от нашей страны.
По этому вопросу Песков посоветовал обратиться в Олимпийский комитет.
У чиновника спросили, как Путин отреагировал на подобный формат Олимпийских игр. Напомним, нашим спортсменам запретили демонстрировать государственные символы из-за санкционных ограничений. Пресс-секретарь ответил – это не смутило президента. Сложившуюся ситуацию российский лидер назвал "данностью, с которой приходится работать".
Ранее в Министерстве спорта обсудили способы поддержать олимпийцев из России. Будет проведен специальный флешмоб, посвященный выдающимся спортсменам из нашей страны. Также можно прикрепить к своему аватару в социальных сетях национальный флаг с олимпийскими кольцами.
Несколько дней назад стало известно о том, что МОК изменил девиз Олимпийских игр впервые с 1984 года.
Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба
До первой российской балтийской магистрали норвежскому конкуренту осталось всего три километра