Новый режим проведения соревнований не смутил президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимира Путина не будет на открытии Олимпийских игр в Токио. Его слова приводит РИА "Новости".

Напомним, церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля в два часа дня по московскому времени.

Ранее российский лидер старался посещать каждое мероприятие подобного масштаба. Однако в этот раз имеются веские причины отсутствия главы государства.

"Этот год все-таки особенный и особенный режим проведения Олимпиады", – объяснил Песков.

Дмитрий Сергеевич отметил, что Владимира Владимировича никто представлять не будет. Госдеятель признался – он не знает, кто будет на церемонии от нашей страны.

По этому вопросу Песков посоветовал обратиться в Олимпийский комитет.

У чиновника спросили, как Путин отреагировал на подобный формат Олимпийских игр. Напомним, нашим спортсменам запретили демонстрировать государственные символы из-за санкционных ограничений. Пресс-секретарь ответил – это не смутило президента. Сложившуюся ситуацию российский лидер назвал "данностью, с которой приходится работать".

Ранее в Министерстве спорта обсудили способы поддержать олимпийцев из России. Будет проведен специальный флешмоб, посвященный выдающимся спортсменам из нашей страны. Также можно прикрепить к своему аватару в социальных сетях национальный флаг с олимпийскими кольцами.

Несколько дней назад стало известно о том, что МОК изменил девиз Олимпийских игр впервые с 1984 года.