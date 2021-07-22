Общественная палата Москвы начала обучение наблюдателей на голосовании 17-19 сентября

Общественная палата Москвы начала обучение наблюдателей на голосовании 17-19 сентября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Заниматься учебным процессом будут преподаватели НИУ ВШЭ

В Москве началось обучение наблюдателей, которые будут следить за выборами в ГД РФ, а также довыборах в столичную думу и выборах муниципальных депутатов в Щукино. К первым добровольцам обратился глава Общественного штаба Алексей Венедиктов.

Он поздравил будущих наблюдателей и подчеркнул, что главный ресурс – это всегда люди. Несмотря на развитие технологий, человеческий труд не заменить ничем.

Обучать наблюдателей в 2021 году будут преподаватели факультета права НИУ ВШЭ.

Отмечается, что в Общественный штаб наблюдатели смогут обращаться через приложение "Мобильный наблюдатель". Юристы Высшей школы экономики будут их консультировать.

К этому моменту к корпусу наблюдателей присоединились больше 13 тысяч желающих.

Венедиктов озвучил единственную существующую проблему с наблюдением за избирательным процессом. Пока неизвестно, как организовывать наблюдение в коронавирусных госпиталях.

К корпусу наблюдателей пока еще можно присоединиться – набор ведется. Условие – гражданство РФ и возраст не младше 18 лет.

Источник: Общественная палата г. Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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