Общественная палата Москвы начала обучение наблюдателей на голосовании 17-19 сентября

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В Москве началось обучение наблюдателей, которые будут
следить за выборами в ГД РФ, а также довыборах в столичную думу и выборах
муниципальных депутатов в Щукино. К первым добровольцам обратился глава
Общественного штаба Алексей Венедиктов.
Он поздравил будущих наблюдателей и подчеркнул, что главный ресурс – это всегда люди. Несмотря на развитие технологий, человеческий труд не заменить ничем.
Обучать наблюдателей в 2021 году будут преподаватели факультета права НИУ ВШЭ.
Отмечается, что в Общественный штаб наблюдатели смогут обращаться через приложение "Мобильный наблюдатель". Юристы Высшей школы экономики будут их консультировать.
К этому моменту к корпусу наблюдателей присоединились больше 13 тысяч желающих.
Венедиктов озвучил единственную существующую проблему с наблюдением за избирательным процессом. Пока неизвестно, как организовывать наблюдение в коронавирусных госпиталях.
К корпусу наблюдателей пока еще можно присоединиться – набор ведется. Условие – гражданство РФ и возраст не младше 18 лет.
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