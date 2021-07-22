В ГБУ "Ритуал" рассказали об этапах кремации

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ГБУ "Ритуал" опубликовало
в социальных сетях видеоролик о том, как
происходит кремация. В нем наглядно показано, как работает карточка, которая
исключает возможность перепутать умершего и которая сопровождает его на всех
этапах этого процесса.
После церемонии прощания в траурном зале гроб опускается на лифте в транзитную зону, откуда его помещают в печь. При этом температура печи может достигать 1500 градусов.
"Цикл кремации занимает порядка часа – часа двадцати. Он завершается помещением останков праха, в том числе сочленения костей, в специальную емкость. Дальше эта емкость извлекается с сочленением костей из кремационной печи, помещается в кремулятор", – рассказал генеральный директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.
Кремулятор представляет собой аппарат, в котором измельчают несгоревшие останки. Перед началом этого процесса из них магнитом собирают все металлические предметы. Именно после кремуляции получается прах в привычном понимании. Его помещают в специальную капсулу, которую кладут в урну и выдают родственникам.
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