Соцсеть отказалась удалять недопустимые материалы

Один из столичных судов 22 июля вынес решение по социальной сети "Фейсбук". Причиной разбирательств стало неудаление запрещенных материалов. Суд рассмотрел два протокола и наложил на интернет-ресурс штрафные санкции в размере 6 миллионов рублей.



Как пояснила представительница суда Зульфия Гуринчук в беседе с журналистами РИА "Новости", судебные эксперты признали вину соцсети и привлекли ее к административной ответственности.

Примечательно, что только за май и июнь этого года "Фейсбук" был оштрафован на 43 миллиона рублей.

Отмечается, что 22 июля судебные эксперты также рассмотрят аналогичные жалобы на мессенджер "Телеграм" и интернет-ресурс микроблогов "Твиттер".

Напомним, весной эксперты Роскомнадзора заявили о необходимости оштрафовать ряд интернет-платформ за отказ удалить призывы к несовершеннолетним россиянам выходить на незаконные протестные митинги. Административные правонарушения совершили такие площадки, как "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук", "Твиттер", "ТикТок", "Телеграм" и "Ютуб".