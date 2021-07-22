Странное поведение Протасевича насторожило журналистов

Странное поведение Протасевича насторожило журналистов
Роман Протасевич. Фото: facebook.com/pr0tez/www.globallookpress.com
Молодой человек пришел на интервью в сопровождение людей в штатском и нервно курил

Сооснователь ресурса Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич дал интервью литовской газете Vakaro zinios. В нем он заявил, что организаторами и координаторами протестов в Республике против властей страны и лично президента Александра Лукашенко были телеграм-каналы.

Однако журналистов больше удивили не откровения активиста, а то, как он себя вел перед беседой.

Как отмечает издание, на интервью Протасевич пришел вместе с двумя мужчинами в штатском и экс-сотрудником посольства. Журналисты предполагали, что молодого человека будут сопровождать представители спецслужб.

Перед разговором белорус волновался: сначала он нервно курил на улице, затем с трудом нашел место в кабинете, где проводилось интервью. По данным издания, юноша расслабился лишь тогда, когда помещение покинули сопровождающие.

Также в беседе Протасевич сообщил, что до сих пор не уверен в своем будущем, несмотря на то, что его содержание под стражей заменили на домашний арест. Молодой человек все еще находится под наблюдением и не может встречаться с теми, с кем он хочет, подчеркнули в Vakaro zinios.

Что касается самого интервью, в нем он подчеркнул, что в августе прошлого года в Республике не было ни единой оппозиции, ни ее рулевого.

"Именно телеграм-каналы и были тем настоящим лидером, который вывел людей на улицы", – цитирует РИА "Новости" белоруса.

Напомним, 23 мая Протасевич был снят с самолета ирландской компании Ryanair, следовавшего рейсом Афины-Вильнюс и  экстренно севшего в аэропорту Минска после сообщений о минировании, которые позже не подтвердились. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Юноше грозит до 15 лет лишения свободы.

В начале июня в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ Протасевич дал обширное интервью, в котором поведал о внутренней кухне белорусской оппозиции, которая базируется за пределами Белоруссии. В какой-то момент парень даже заплакал, переживая о своей дальнейшей судьбе и извиняясь за участие в конфликте в Донбассе.

После этих признаний родственники Протасевича, его соратники за рубежом и разные политики, выступающие против Лукашенко, в один голос объявили, что то интервью бывший участник украинского экстремистского бандформирования "Азов" давал под "пытками" и давлением властей.

Источник: РИА Новости
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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