Если пропустить несколько важных дел, овощ может пропасть

В июле наступает время сбора урожая чеснока. Огородники радуются свежему, ароматному овощу и задумываются о том, как бы сохранить его на зиму. Если с чесноком не осуществить ряд манипуляций, луковицы с течением времени могут сгнить. Для того чтобы не допустить такого плачевного исхода, следует прибегнуть к простым хитростям.



Обеспечить высокую выносливость чеснока на время хранения следует еще до выкапывание урожая. В этом деле главное – правильно выбрать момент. Ни в коем случае не рекомендуется выкапывать чеснок в дождливый день. Намокший овощ сложно просушить – такой урожай, скорее всего, пропадет.

После того как в погожий солнечный день чесночок выкопали, его нужно разложить вдоль грядки. Солнце само прекрасно справится с задачей по прослушке овоща. Кроме того, оно подействует как дезинфектор и уничтожит болезнетворные микроорганизмы.

Затем следует перейти к основной просушке чеснока. Овощ вместе с ботвой нужно разложить в темном, сухом помещении. Зелень можно будет обрезать, когда она полностью высохнет. Это случится примерно через неделю.

При этом при обрезке ботвы следует оставить 10-сантиметровые "дудочки" – так чеснок лучше сохранится. Овощ лучше разместить в помещении с температурой не выше +18 градусов. Однако, если такого места нет, чеснок можно хранить и при комнатной температуре.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как определить зрелость чеснока.