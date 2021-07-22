Что делать с чесноком после уборки: способ сохранить урожай на долгие месяцы

Что делать с чесноком после уборки: способ сохранить урожай на долгие месяцы
Фото: Marketa Hofmanova/CTK/www.globallookpress.com
продолжениеКак помочь капусте набрать массу: эффективное средство для подкормки в июле
Если пропустить несколько важных дел, овощ может пропасть

В июле наступает время сбора урожая чеснока. Огородники радуются свежему, ароматному овощу и задумываются о том, как бы сохранить его на зиму. Если с чесноком не осуществить ряд манипуляций, луковицы с течением времени могут сгнить. Для того чтобы не допустить такого плачевного исхода, следует прибегнуть к простым хитростям.

Обеспечить высокую выносливость чеснока на время хранения следует еще до выкапывание урожая. В этом деле главное – правильно выбрать момент. Ни в коем случае не рекомендуется выкапывать чеснок в дождливый день. Намокший овощ сложно просушить – такой урожай, скорее всего, пропадет.

После того как в погожий солнечный день чесночок выкопали, его нужно разложить вдоль грядки. Солнце само прекрасно справится с задачей по прослушке овоща. Кроме того, оно подействует как дезинфектор и уничтожит болезнетворные микроорганизмы.

Затем следует перейти к основной просушке чеснока. Овощ вместе с ботвой нужно разложить в темном, сухом помещении. Зелень можно будет обрезать, когда она полностью высохнет. Это случится примерно через неделю.

При этом при обрезке ботвы следует оставить 10-сантиметровые "дудочки" – так чеснок лучше сохранится. Овощ лучше разместить в помещении с температурой не выше +18 градусов. Однако, если такого места нет, чеснок можно хранить и при комнатной температуре.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как определить зрелость чеснока.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Почему хлеб взлетит в цене неизбежно

Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба

В крушении МН17 виноват Киев: Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ

Не обошли стороной и водную блокаду Крыма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей