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Это лето выдалось аномально жарким. Однако в Московском регионе наконец столбики термометров опустились до привычных значений, впрочем, дальше температура воздуха будет лишь падать.
В ближайшие дни в светлое время суток будет +19-24°C, ночью же будет +7-12°C. До конца выходных также не стоит ждать осадков – лишь 23 июля возможен небольшой дождик.
Впрочем, уже с понедельника, 26 числа жара вновь вернется в регион. Ожидается до +30°C, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня" со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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