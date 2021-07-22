Мошенники придумали новый способ нажиться на россиянах

Защититься от злоумышленников не поможет даже сложный пароль

Мошенники начали использовать портал Госуслуг, чтобы нажиться на россиянах. Стало известно, что злоумышленники взламывают аккаунты людей и через них берут кредиты и займы.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал РБК, что в будущем эта проблема станет лишь хуже. Эксперт подчеркнул, что повышенные риски – это обратная сторона медали, ведь на сайте можно с удобством сделать множество операций. 

Специалист считает, что исправить ситуацию отчасти могла бы функция ограничения – когда люди могли бы выбирать, какими услугами пользоваться, уточняет телеканал "МИР24".

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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