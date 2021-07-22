Защититься от злоумышленников не поможет даже сложный пароль

Мошенники начали использовать портал Госуслуг, чтобы нажиться на россиянах. Стало известно, что злоумышленники взламывают аккаунты людей и через них берут кредиты и займы.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал РБК, что в будущем эта проблема станет лишь хуже. Эксперт подчеркнул, что повышенные риски – это обратная сторона медали, ведь на сайте можно с удобством сделать множество операций.

Специалист считает, что исправить ситуацию отчасти могла бы функция ограничения – когда люди могли бы выбирать, какими услугами пользоваться, уточняет телеканал "МИР24".