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В июле популярные позднеспелые сорта капусты начинают активно наращивать листья и укреплять кочаны. Так что в середине лета для внимательных садоводов наступает время особой заботы о капусте. В целом, этому овощу много внимания не нужно. Главное – накормить его питательным удобрением.
Если пренебречь июльской подкормкой, на выходе могут получиться небольшие кочаны с тонкими, несочными листьями. Для того чтобы избежать этого, следует воспользоваться проверенным способом.
Известно, что растения хорошо усваивают органические удобрения. Да и большинство садоводов отдают предпочтение натуральному продукту. Однако в случае малоплодородной почвы капусте все же необходимо немного минеральных удобрений.
Идеальной подкормкой в середине лета станет настой из коровьего навоза с добавками.
Для начало нужно настоять коровяк: в ведро кладем 3 килограмма навоза и заливаем теплой водой. Оставляем в теплом, темном месте на пару дней.
Перед подкормкой разбавляем 2 литра получившегося раствора 8 литрами воды. Следом добавляем 5 граммов мочевины, 15 граммов суперфосфата и 10 граммов сульфата калия.
Такого количества удобрения хватит на три-четыре квадратных метра капустных грядок.
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