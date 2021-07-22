В Крыму посреди пляжа протянули канализационную трубу

В Крыму посреди пляжа протянули канализационную трубу
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Отдыхающие в шоке от такого решения местной администрации

Несмотря на пандемийные перипетии, многие россияне все же рискнули и отправились в долгожданный отпуск на море. Большинству пришлось довольствоваться российскими курортами. При этом местные власти не перестают удивлять отдыхающих. Так, администрация крымской Феодосии решила протянуть канализационную трубу прямо вдоль пляжа.

Теперь отважные туристы вынуждены греться под солнышком прямо рядом с весьма не привлекательной конструкцией. Габаритные трубы протянулись вдоль всей прибрежной зоны Песчаной балки. Для того чтобы окунуться в море, людям приходится перебираться через канализационные установки.

Впрочем, местное руководство уверяет, что в трубы не сливаются канализационные отходы. Мол, конструкции стоят пустые. Да и вообще вскоре их уберут. Феодосийская администрация объявила, что до конца года от трубопровода не останется и следа.

Власти объяснили, что сейчас идут ремонтные работы глубоководного канализационного трубопровода. Однако из-за нереста рыбы компании пока не могут приступить к деятельности. Когда неблагоприятный период завершится, трубы уберут с пляжа и пустят по дну, передает издание "Подъем".

К слову, недавно жители Крыма составили топ-10 примет, как распознать провинциала на отдыхе.

Источник: Подъем ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

крым наш
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Гость281823
А чему тут удивлятся ??? Для свинеи ето обичное дело !!!
О!Свин отметился!
Гость280668
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Гость281823
А чему тут удивлятся ??? Для свинеи ето обичное дело !!!
свиней все меньше и меньше из хохлостана набегают
срачь после этой свинофермы их скоро весь переделают на настоящее цивилизованное, а не рогульское хуторское
Гость281823
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А чему тут удивлятся ??? Для свинеи ето обичное дело !!!
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