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Украинская сеть супермаркетов "Сильпо" запустила в космос борщ и гречневый багет. Видеозапись появилась на официальной странице компании в "Инстаграм".
Сообщается, что популярные среди украинцев продукты были отправлены в стратосферу.
В минувший вторник, 20 июля, в космос полетел американский предприниматель, глава интернет-компании Amazon Джефф Безос. По этому случаю представители "Сильпо" решили провести необычный эксперимент.
"Самый богатый человек мира даже не догадывается, что раньше него "Сильпо" отправила в стратосферу украинские легендарные продукты", - говорится в публикации.
Борщ и багет поместили в стратостат. В кабине установили камеру, чтобы можно было наблюдать за всем происходящим.
Продукты были подняты на высоту 30 тысяч метров. Скорость при запуске равнялась шести метрам в секунду. Спустя полтора часа участники эксперимента достигли нужной высоты.
Организаторы эксперимента призвали пользователей Сети поделиться данным видео, чтобы весь мир знал, что украинский борщ и греческий багет – это "космос". Примечательно, что на подготовку полета ушел месяц.
Интернет-пользователи бурно отреагировали на увиденное.
"Тут можно только гордиться", "Класс", "Это очень круто", "Боги маркетинга", – прокомментировали подписчики.
Однако некоторые не упустили шанса раскритиковать сеть супермаркетов. Один из украинцев отметил, что лучше бы компания наладила доставку в Полтаве. А кто-то пожаловался на то, что ему в выпечке попался ржавый гвоздь.
Ранее появилась информация, что Украина хочет получить право называть борщ национальным блюдом.
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