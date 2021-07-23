За полетом можно было наблюдать благодаря камере на стратостате

Украинская сеть супермаркетов "Сильпо" запустила в космос борщ и гречневый багет. Видеозапись появилась на официальной странице компании в "Инстаграм".

Сообщается, что популярные среди украинцев продукты были отправлены в стратосферу.

В минувший вторник, 20 июля, в космос полетел американский предприниматель, глава интернет-компании Amazon Джефф Безос. По этому случаю представители "Сильпо" решили провести необычный эксперимент.

"Самый богатый человек мира даже не догадывается, что раньше него "Сильпо" отправила в стратосферу украинские легендарные продукты", - говорится в публикации.

Борщ и багет поместили в стратостат. В кабине установили камеру, чтобы можно было наблюдать за всем происходящим.

Продукты были подняты на высоту 30 тысяч метров. Скорость при запуске равнялась шести метрам в секунду. Спустя полтора часа участники эксперимента достигли нужной высоты.

Организаторы эксперимента призвали пользователей Сети поделиться данным видео, чтобы весь мир знал, что украинский борщ и греческий багет – это "космос". Примечательно, что на подготовку полета ушел месяц.

Интернет-пользователи бурно отреагировали на увиденное.

"Тут можно только гордиться", "Класс", "Это очень круто", "Боги маркетинга", – прокомментировали подписчики.

Однако некоторые не упустили шанса раскритиковать сеть супермаркетов. Один из украинцев отметил, что лучше бы компания наладила доставку в Полтаве. А кто-то пожаловался на то, что ему в выпечке попался ржавый гвоздь.

Ранее появилась информация, что Украина хочет получить право называть борщ национальным блюдом.