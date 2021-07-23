Поручение заняться вопросом дали трем министрам

Работающих россиян на пенсии в 2022 году ждет индексация выплат. Такой информацией поделился источник.



Как отметил собеседник РИА Новости, трем министрам уже дали поручение подумать о включении в бюджет дополнительных сумм. Речь идет о министерствах труда, финансов и экономического развития и их главах Антоне Котякове, Антоне Силуанове и Максиме Решетникове.

По данным СМИ, ведомства займутся вопросом совместно с социальными партнерами. Предстоит решить, необходима ли индексация и как ее финансово обеспечить. Отмечается, что пока нельзя точно сказать, проиндексируют ли пенсии в следующем году.

Напомним, работающим россиянам отменили индексацию пенсионных выплат в 2016-м. при этом депутаты и сенаторы неоднократно поднимали вопрос о ее возвращении.

Ранее в Кремле заявили, что есть несколько вариантов индексации пенсий трудящимся гражданам.

Тем временем стало известно, кто в России получает самую большую пенсию. Среди россиян есть те, кому платят больше 400 тысяч рублей. Подробности – в нашем материале.