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Работающих россиян на пенсии
в 2022 году ждет индексация выплат. Такой информацией поделился источник.
Как отметил собеседник РИА Новости, трем министрам уже дали поручение подумать о включении в бюджет дополнительных сумм. Речь идет о министерствах труда, финансов и экономического развития и их главах Антоне Котякове, Антоне Силуанове и Максиме Решетникове.
По данным СМИ, ведомства займутся вопросом совместно с социальными партнерами. Предстоит решить, необходима ли индексация и как ее финансово обеспечить. Отмечается, что пока нельзя точно сказать, проиндексируют ли пенсии в следующем году.
Напомним, работающим россиянам отменили индексацию пенсионных выплат в 2016-м. при этом депутаты и сенаторы неоднократно поднимали вопрос о ее возвращении.
Ранее в Кремле заявили, что есть несколько вариантов индексации пенсий трудящимся гражданам.
Тем временем стало известно, кто в России получает самую большую пенсию. Среди россиян есть те, кому платят больше 400 тысяч рублей. Подробности – в нашем материале.
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