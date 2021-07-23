Работающим пенсионерам проиндексируют выплаты – подробности раскрыли СМИ

Работающим пенсионерам проиндексируют выплаты – подробности раскрыли СМИ
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поручение заняться вопросом дали трем министрам

Работающих россиян на пенсии в 2022 году ждет индексация выплат. Такой информацией поделился источник.

Как отметил собеседник РИА Новости, трем министрам уже дали поручение подумать о включении в бюджет дополнительных сумм. Речь идет о министерствах труда, финансов и экономического развития и их главах Антоне Котякове, Антоне Силуанове и Максиме Решетникове.

По данным СМИ, ведомства займутся вопросом совместно с социальными партнерами. Предстоит решить, необходима ли индексация и как ее финансово обеспечить. Отмечается, что пока нельзя точно сказать, проиндексируют ли пенсии в следующем году.

Напомним, работающим россиянам отменили индексацию пенсионных выплат в 2016-м. при этом депутаты и сенаторы неоднократно поднимали вопрос о ее возвращении.

Ранее в Кремле заявили, что есть несколько вариантов индексации пенсий трудящимся гражданам. 

Тем временем стало известно, кто в России получает самую большую пенсию. Среди россиян есть те, кому платят больше 400 тысяч рублей. Подробности – в нашем материале.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость281478
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C 2016 года не только индексаций и удостоверений нет, тоже отменили только на справки есть бумага.
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