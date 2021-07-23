Переполнившую реки Норвегии горбушу назвали "русским захватчиком"

Переполнившую реки Норвегии горбушу назвали "русским захватчиком"
Фото: Ted Raynor/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В королевстве считают, что экосистеме угрожает опасность

В 2021 году в реках Норвегии появилось огромное количество горбуши. Местная телерадиокомпания NRK заявила – это может повлечь за собой опасные последствия.

Данный вид рыб называют не только горбушей, но и тихоокеанским, а также русским лососем. В реках королевства эти животные появились примерно в 1960-е годы. Но если до настоящего времени в сезон улов рыбаков состоял из нескольких сотен подобных рыб, в этом году ситуация кардинально изменилась.

По словам ученого из Норвежского института природных исследований Хенрика Бернтсена, 2021 год бьет все рекорды по количеству горбуши.

"Горбуше у нас не рады, потому что она может вытеснить другую рыбу, например, лосось и форель", – отметил эксперт.

Бернтсен добавил, что из-за этого всей речной экосистеме угрожает опасность. Ученый объяснил – если в реках разведется слишком много горбуши, местный лосось останется без необходимого питания.

Хенрик назвал рыбу "русскими захватчиками". Исследователь также заявил – пока масштаб проблемы оценить достаточно сложно. Дело в том, что во многих реках на востоке Финнмарка рыбалка находится под запретом из-за сокращения популяции атлантического лосося, передает телеканал "360".

В конечном итоге горбушу внесли в черный список. Власти Норвегии намерены потратить большую сумму денег, чтобы избавиться от нее.

Ранее стало известно о том, что американец сходил с русскими на рыбалку и остался очень удивлен. 

Источник: Норвежская национальная телерадиокомпания NRK ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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