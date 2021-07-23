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Владимир Жириновский славится своими яркими выступлениями. Некоторые из них помнят даже спустя много лет. И пламенная речь лидера ЛДПР на заседании Госсовета и Совета при Президенте по культуре и искусств, прошедшего в 2014 году, не исключение. Пользователи Сети вспомнили, как Владимир Вольфович заставил всех присутствующих хохотать, хотя и говорил на серьезные темы.
Говорил политик о сохранении русского языка, о нашей богатой культуре. Жириновский пожаловался, мол, все чаще в речах стали мелькать иностранные слова. Аналогичная ситуация с музыкой, театром и кино: везде и все зарубежное.
Но еще больше Владимира Вольфовича обеспокоило то, что нет в современной России великих писателей или поэтов. Вот поэтому, считает Жириновский, Россия все у Запада и заимствует. Однако политик нашел способ решить эту проблему.
"Почему Достоевский стал великим писателем? 10 лет каторги. Какой вывод я делаю? Надо сажать",
– категорично заявил глава ЛДПР, добавив, что благодаря тюрьме в стране наконец появятся новые Чайковские, Маяковские и Есенины.
К этому моменту уже никто в зале заседания не сдерживал улыбки. А кто-то и вовсе расхохотался.
Но это ничуть не смутило Владимира Вольфовича, который справедливо заметил, что для творчества нужен толчок.
"Урод будет творить, вот урод будет творить. Или в тюрьме стал уродом, или по своим каким-то психологическим моментам",
– продолжил Жириновский.
Завершил он свое выступление тем, что указал на необходимость "воспитывать" новых деятелей культуры, с которых будет брать пример молодежь. Тем более, как отметил парламентарий, российская культура "самая великая, самая замечательная".
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