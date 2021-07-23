Собянин обсудил с кандидатами от "Единой России" развитие московских поликлиник и школ

Собянин обсудил с кандидатами от "Единой России" развитие московских поликлиник и школ
Сергей Собянин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Мэр столицы рассказал о планах партии

Глава Москвы Сергей Собянин обсудил с кандидатами от ЕР дальнейшее развитие системы здравоохранения и образования в городе. Речь идет о новых стандартах качества, заданных созданием центров "Мои документы". Достичь такого же уровня следует и другим городским службам, отметил он на встрече.

Собянин сообщил, что в московских поликлиниках уже внедряют новый стандарт. При этом градоначальник объяснил, что в таких мегаполисах, как Москва, отдельных улучшений сразу не заметно. Это связано с тем, что их вводят комплексно. Делается это для того, чтобы горожане в каждом районе смогли почувствовать эффект от принятых решений.

Сегодня в Москве стоит задача превратить устаревшие поликлиники, возведенные еще в шестидесятые-семидесятые, в современные учреждения. Причем сделать это планируется всего за несколько месяцев. Таких зданий в столице насчитывается 137.

Мэр столицы отдельно отметил, что изменения коснутся не только самих построек и завоза нового оборудования. Предполагается, что и подход к обслуживанию пациентов поликлиник будет другим.

После капремонта ряд поликлиник уже заработал – комфорт уже оценили и медики, и пациенты. Но на этом работа не заканчивается – когда вопрос с поликлиниками разрешится, появятся новые проекты.

После поликлиник на очереди – модернизация школ. Она начнется после того, как завершится обновление устаревших учреждений здравоохранения. Сейчас в Москве немало старых школ. Над стандартом их реконструкции работают специалисты. Особенно тщательно прорабатываются проекты по школам для старшеклассников. Появится не только новое оборудование, которое сделает процесс обучения комфортнее для педагогов и школьников, изменится и сам подход к нему.

Планируется, что учащихся будут готовить на уровне предпрофессионального образования. В нескольких школах уже провели эксперимент. Теперь возможность получить профессиональные навыки еще во время учебы в школе дадут всем – появится новый стандарт, сообщил Собянин.

Источник: Сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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