Собянин обсудил с кандидатами от "Единой России" развитие московских поликлиник и школ

Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Российский рубль спасут китайцы?
- "Дерзнули и сделали": как в Китае отреагировали на отказ России от доллара
Глава Москвы Сергей Собянин обсудил с кандидатами от ЕР дальнейшее развитие системы здравоохранения и образования в городе. Речь идет о новых стандартах качества, заданных созданием центров "Мои документы". Достичь такого же уровня следует и другим городским службам, отметил он на встрече.
Собянин сообщил, что в московских поликлиниках уже внедряют новый стандарт. При этом градоначальник объяснил, что в таких мегаполисах, как Москва, отдельных улучшений сразу не заметно. Это связано с тем, что их вводят комплексно. Делается это для того, чтобы горожане в каждом районе смогли почувствовать эффект от принятых решений.
Сегодня в Москве стоит задача превратить устаревшие поликлиники, возведенные еще в шестидесятые-семидесятые, в современные учреждения. Причем сделать это планируется всего за несколько месяцев. Таких зданий в столице насчитывается 137.
Мэр столицы отдельно отметил, что изменения коснутся не только самих построек и завоза нового оборудования. Предполагается, что и подход к обслуживанию пациентов поликлиник будет другим.
После капремонта ряд поликлиник уже заработал – комфорт уже оценили и медики, и пациенты. Но на этом работа не заканчивается – когда вопрос с поликлиниками разрешится, появятся новые проекты.
После поликлиник на очереди – модернизация школ. Она начнется после того, как завершится обновление устаревших учреждений здравоохранения. Сейчас в Москве немало старых школ. Над стандартом их реконструкции работают специалисты. Особенно тщательно прорабатываются проекты по школам для старшеклассников. Появится не только новое оборудование, которое сделает процесс обучения комфортнее для педагогов и школьников, изменится и сам подход к нему.
Планируется, что учащихся будут готовить на уровне предпрофессионального образования. В нескольких школах уже провели эксперимент. Теперь возможность получить профессиональные навыки еще во время учебы в школе дадут всем – появится новый стандарт, сообщил Собянин.
Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба
Не обошли стороной и водную блокаду Крыма