Защиту интеллектуальной собственности в интернете обсудили в клубе им. Замятнина

Защиту интеллектуальной собственности в интернете обсудили в клубе им. Замятнина
Фото: Утро.ру
В мероприятии участвовали судьи, адвокаты, журналисты и ученые

Серию дискуссий о судебной реформе и формировании доверия у граждан к государству и судебной власти продолжило обсуждение защиты интеллектуальной собственности в интернете.

По мнению председателя Совета судей РФ и секретаря Пленума Верховного суда Виктора Момотова, защита осложняется несколькими факторами.

Так, Сеть не вписывается в государственные границы. Кроме того, любой человек может скопировать чужую интеллектуальную собственность – прецедентов немало и предотвратить подобное трудно.

Отметил Момотов низкий уровень правовой культуры у граждан. Нередко человек даже не знает, что нарушил закон. На этом фоне число судебных дел по озвученному вопросу увеличивается.

По мнению эксперта, необходимо найти баланс частных и общественных интересов в этой сфере. Если не будет действенной защиты интеллектуальной собственности, пропадет мотивация создавать что-то новое. Если переборщить с правовой охраной, это может замедлить прогресс.

Момотов привел в пример действия поисковиков в Сети. Сейчас они могут убирать из выдачи нарушающие закон материалы, удалять сайты с пиратским контентом и предупреждать о нарушении авторских прав.

О росте числа судебных дел по вопросу защиты интеллектуальных прав заявил и судья экономколлегии Верховного суда РФ Владимир Попов. В прошлом году в арбитражных судах рассматривалось 26,2 тысячи исков – это в два раза больше, чем в 2018 году.

Среди актуальных проблем – возможность доказать, что интеллектуальные права нарушили. В качестве доказательства можно привлекать скриншоты из Сети, но при соблюдении ряда условий. Во-первых, на них должна быть адресная строка и число. Во-вторых, истец должен поставить на распечатанном скриншоте подпись.

Попов сообщил, что в июле началась подготовка обзора судебной практики о нарушении интеллектуальных прав в интернете. Этим занимается Верховный суд.

Сегодня больше чем в 90 странах уже есть специальные суды, которые занимаются случаями нарушения авторских прав. Об этом сообщила председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова. Число таких обращений растет год от года. Причина кроется и в том, что в современных реалиях автором может стать любой.

Отдельно Новоселова отметила возросшее число споров о защите прав персонажей – речь идет и о мультипликационных фильмов. Сегодня в наших судах рассматривают немало таких случаев.

В обсуждении принял участие гендиректор сетевого издания "Дни.ру" Алексей Тарасов. Он рассказал присутствующим о проблеме предела цитирования в интернет-СМИ. Тарасов обратил внимание, что в России цитировать можно, если информацию используют в целях учебных, информационных и научных. Однако в законе предел цитирования не прописан.

Он особо отметил на необходимость указывать первоисточник при цитировании. И напомнил о том, как работает пул российского премьера. Журналисты выдают информацию, которую затем распространяют тысячи средств массовой информации – с указанием источника. Тарасов также напомнил о статье 1259 Гражданского кодекса, где говорится о том, что копирование информстатей не нарушает авторские права.

Гендиректор издания "Дни.ру" также отметил, что печатные СМИ постепенно становятся пережитком прошлого, уступая место интернет-изданиям. Тарасов объяснил, что для монетизации сетевым СМИ нужно привлечь читателей, которые в основном приходят из поиска. Они заходят в новостной раздел Яндекса или Гугла, видят заголовок и часть материала и переходят на сайт разместившего интересную статью издания. Далее благодаря рекламе СМИ получает деньги. Он добавил, что новостные агрегаторы готовятся к тому, чтобы платить производителям контента за цитаты.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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