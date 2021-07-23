Лавров пожелал удачи российским спортсменам перед открытием Олимпиады

Лавров пожелал удачи российским спортсменам перед открытием Олимпиады
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Летние игры начнутся сегодня, 23 июля

Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал победы нашим атлетам. Министр подчеркнул, что в олимпийской сборной почти все виды спорта представляют сильнейшие спортсмены.

Напомним, что на фоне санкций против России наши атлеты не смогут выступить под национальным флагом и в сопровождении гимна.

Лавров с юмором отметил, под каким названием выступает наша сборная – ROC, Олимпийский комитет России, и заявил, что теперь-то мы обязаны победить. И вспомнил хит Queen "We will rock you".

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что это переводится как "Мы разгромим вас". О предстоящих состязаниях Лавров высказался на вебинаре "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы", который прошел на площадке ЕР.

Напомним, Лавров – в общефедеральном списке единороссов наряду с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главврачом госпиталя в Коммунарке Денисом Проценко. Выборы в ГД РФ в 2021 году будут идти три дня – с 17 по 19 сентября.

Источник: Телеграм-канал ЕР ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Почему хлеб взлетит в цене неизбежно

Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба

В крушении МН17 виноват Киев: Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ

Не обошли стороной и водную блокаду Крыма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1759 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей