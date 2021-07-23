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Белорусский оппозиционер Роман Протасевич дал интервью литовскому журналисту. После просмотра материала многие пользователи Сети остались в недоумении. В связи с этим на просторах Интернета начали появляться различные мемы.
Особое внимание общественность обратила на интерьер помещения, в котором проходило интервью. Напомним, сооснователь ресурса Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, сидел на шикарном диване с позолоченной отделкой. Позади него можно увидеть роскошные шторы.
На эту тему пошутили представители Телеграм-канала "Пул №3".
"Роман Протасевич дает интервью литовскому журналисту в дворницкой дома начальника ставропольского ГИБДД", – написали они.
Речь идет об Алексее Сафонове, который был задержан во вторник, 20 июля. Его подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. Позже в Сети появились фотографии из шикарного особняка полковника. Убранство дворца шокирует – золотые унитазы, потолки, украшенные росписью, и другие предметы роскоши.
Стоит отметить, что помещение, в котором находился Протасевич во время разговора с журналистом, действительно очень похоже на одну из комнат в апартаментах Сафонова. Данное сходство не ускользнуло от внимания народа.
Под видео с откровениями Романа появились резкие комментарии.
"Обстановка "дорого-богато" как у цыганского барона уже издевательство", "Напоминает "Партизан, сдавайся, тебе будет предложен удобный диван и много дойчмарок", "Вот это мебель", – высказались Интернет-пользователи.
Ранее стало известно о том, что журналистов насторожило странное поведение Протасевича.
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