Необходимо использовать последний урожай этого овоща

Многие предпочитают принимать в пищу выращенные на собственном огороде огурцы. Примерно до октября можно лакомиться натуральным продуктом. Но что делать в зимний период? Магазинные овощи не внушают доверия, а урожайный сезон уже завершен. На помощь придет полезный лайфхак.

Оказывается, можно сохранить свежесть огурцов на несколько месяцев. Для этого вам понадобятся большой поднос и газеты.

Здесь есть один важный нюанс – отправлять на длительное хранение нужно поздний урожай огурцов. Как правило, последние плоды собираются в октябре.

Внимательно осмотрите каждый огурец. Даже незначительные повреждения на овоще не допускаются. В противном случае плод начнет гнить, ставя под угрозу пригодность всего урожая.

Заверните огурцы в чистую газету (один огурец – одна газета). После этого возьмите поднос и разложите на нем получившиеся "мешочки". Плоды должны лежать строго в один слой!

Уберите поднос в прохладное место. Для этого идеально подойдет погреб.

При соблюдении всех нюансов домашние огурцы могут пролежать вплоть до Нового года. Данная перспектива не может не радовать, ведь к праздникам необходимо приготовить большое количество блюд.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как ухаживать за огурцами, чтобы они плодоносили до октября. Важно регулярно подкармливать растения, используя удобрения на основе азота и гумата калия.