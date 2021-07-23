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Многие предпочитают принимать в пищу выращенные на собственном огороде огурцы. Примерно до октября можно лакомиться натуральным продуктом. Но что делать в зимний период? Магазинные овощи не внушают доверия, а урожайный сезон уже завершен. На помощь придет полезный лайфхак.
Оказывается, можно сохранить свежесть огурцов на несколько месяцев. Для этого вам понадобятся большой поднос и газеты.
Здесь есть один важный нюанс – отправлять на длительное хранение нужно поздний урожай огурцов. Как правило, последние плоды собираются в октябре.
Внимательно осмотрите каждый огурец. Даже незначительные повреждения на овоще не допускаются. В противном случае плод начнет гнить, ставя под угрозу пригодность всего урожая.
Заверните огурцы в чистую газету (один огурец – одна газета). После этого возьмите поднос и разложите на нем получившиеся "мешочки". Плоды должны лежать строго в один слой!
Уберите поднос в прохладное место. Для этого идеально подойдет погреб.
При соблюдении всех нюансов домашние огурцы могут пролежать вплоть до Нового года. Данная перспектива не может не радовать, ведь к праздникам необходимо приготовить большое количество блюд.
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как ухаживать за огурцами, чтобы они плодоносили до октября. Важно регулярно подкармливать растения, используя удобрения на основе азота и гумата калия.
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