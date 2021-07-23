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Украинские пограничники не пустили в страну моряков из России, которые предъявили паспорта, выданные в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Незалежной.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Морской порт Южный". Пограничники Одесского отряда начали проверять судно, следовавшее под флагом Либерии. Когда дело дошло до проверки паспортов членов экипажа, украинцы обнаружили у 12 человек "недействительные документы".
"Недействительными" граждане Незалежной назвали паспорта россиян, которые те получили на территории Крыма. Представители пограничной службы не упустили возможности заявить об оккупации полуострова.
"Этим иностранцам пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года", – говорится в сообщении.
Еще один инцидент произошел в пункте пропуска "Шегини" во Львовской области. Там пограничники остановили гражданина России, имеющего поддельный паспорт Греции.
Ранее стало известно, что после спасения украинских моряков в Черном море разгорелся громкий скандал. Незалежная заявила, что российские корабли не предприняли никаких действий для оказания помощи тонущему рыболовецкому судну, хотя заверяли в обратном.
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