В "черный список" вошли 12 наших соотечественников

Украинские пограничники не пустили в страну моряков из России, которые предъявили паспорта, выданные в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Незалежной.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Морской порт Южный". Пограничники Одесского отряда начали проверять судно, следовавшее под флагом Либерии. Когда дело дошло до проверки паспортов членов экипажа, украинцы обнаружили у 12 человек "недействительные документы".

"Недействительными" граждане Незалежной назвали паспорта россиян, которые те получили на территории Крыма. Представители пограничной службы не упустили возможности заявить об оккупации полуострова.

"Этим иностранцам пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года", – говорится в сообщении.

Еще один инцидент произошел в пункте пропуска "Шегини" во Львовской области. Там пограничники остановили гражданина России, имеющего поддельный паспорт Греции.

Ранее стало известно, что после спасения украинских моряков в Черном море разгорелся громкий скандал. Незалежная заявила, что российские корабли не предприняли никаких действий для оказания помощи тонущему рыболовецкому судну, хотя заверяли в обратном.