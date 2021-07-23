Ягода высасывает из земли все силы

Ароматная красная клубничка – любимая ягода российских садоводов. На одном месте кусты могут плодоносить по три, а то и шесть лет. Впрочем, огородники рекомендуют почаще менять растение. Известно, что в первый год оно дает максимум ягод, а в дальнейшем урожай идет на спад.



Когда решение о ликвидации старых кустиков принято, необходимо совершить ряд манипуляций с грядкой. Стоит отметить, что клубника приводит землю в полную негодность. Ягода буквально разрушает баланс минеральных элементов почве – она вытягивает на себя азот, калий и другие вещества, резко снижая плодородность земли.

Кроме того, это растение часто болеет и является любимым лакомством всевозможных вредителей. Все эти беды огородника активно накапливаются и сохраняются в почве.

В июле клубника уже отплодоносила, поэтому высадить усы растения можно на новое место. А вот со старым придется хорошенько поработать. Сажать на изнуренную клубникой грядку ничего нельзя.

Для начала нужно вырвать все кусты и выбросить их (на компост клубника тоже не подойдет).

После этого нужно тщательно перекопать грядку и напитать ее эффективными удобрениями. Отличным вариантом будет посадить какое-нибудь бобовое растение. Когда оно дорастет до 20 см, зеленое удобрение нужно закопать в землю. После этого почву следует обильно поливать – этого достаточно для восстановления плодородия.

Если на огороде есть газон, всю скошенную траву также можно закапывать в эту грядку. Постоянная подпитка из натурального удобрения быстро восстановит и очистит землю. На следующий год можно сажать вновь клубнику, которая порадует урожаем.

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