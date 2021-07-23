Первый канал не показал сборную Украины на открытии Игр в Токио

Первый канал не показал сборную Украины на открытии Игр в Токио
Фото: Jan Woitas/ dpa/ www.globallookpress.com
Зрители увидели рекламу вместо спортсменов

Сегодня, 23 июля, в Токио состоялось открытие Олимпиады-2020. Традиционно после красочного шоу на Национальный олимпийский стадион вышли спортсмены стран-участниц с флагами. Однако зрители Первого канала не смогли посмотреть на сборную Украины.

Трансляция прервалась перед тем, как на поле вышли спортсмены Уганды. Следом за ними должны были выйти украинцы. В РБК попросили Первый канал прояснить ситуацию.

В пресс-службе рассказали, что парад спортсменов шел несколько часов. Телеканал же должен выполнять коммерческие обязательства, поэтому трансляцию несколько раз прерывали на рекламу. 

Издание "Чемпионат.com" уточняет, что при этом в приложении телеканала не прерывали трансляцию, и те, кто смотрел в этом сервисе, сборную Незалежной разглядели. 

Открытие 32-х Олимпийских игр-2020 началось 23 июля в 14:00 по московскому времени. Через полчаса на поле стадиона начали выходить спортсмены. Россияне шли 77-и с флагом Олимпийского комитета России из-за санкций, связанных с допинговым скандалом. 

"Утро.ру" следило за событиями в Токио в прямой онлайн-трансляции. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость282758
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Правильно не показали. Побрезговали такой сброд показывать. Не удивлюсь, если хохлы не ведут оттуда трансляцию, но, первый смотрят, чтобы сэкономить, хотя и запрещают все каналы.
Гость280101
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ГостьВ
До чего дошли и низко упали. Испугались показать сборную Украины. Идиотизм.
Побрезговали больше подходит, потому как боятся кого то, кто за 8 лет при поддержке всего мира, проволоку между столбов не смог натянуть просто стыдно. Русские хоть конечно и не подарок :) но люксовый мост с ж/д веткой на юг , трубу на другой конец континента под гнётом санкций , и еще вроде как базу в Сирии за это же время сделали. Кого им боятся... Если у них еще и экономика после санкций рванёт то все вокруг лягут, так что лучше не подсказывайте им что надо делать.
ГостьВ
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До чего дошли и низко упали. Испугались показать сборную Украины. Идиотизм.
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