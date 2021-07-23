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Сегодня, 23 июля, в Токио состоялось открытие Олимпиады-2020. Традиционно после красочного шоу на Национальный олимпийский стадион вышли спортсмены стран-участниц с флагами. Однако зрители Первого канала не смогли посмотреть на сборную Украины.
Трансляция прервалась перед тем, как на поле вышли спортсмены Уганды. Следом за ними должны были выйти украинцы. В РБК попросили Первый канал прояснить ситуацию.
В пресс-службе рассказали, что парад спортсменов шел несколько часов. Телеканал же должен выполнять коммерческие обязательства, поэтому трансляцию несколько раз прерывали на рекламу.
Издание "Чемпионат.com" уточняет, что при этом в приложении телеканала не прерывали трансляцию, и те, кто смотрел в этом сервисе, сборную Незалежной разглядели.
Открытие 32-х Олимпийских игр-2020 началось 23 июля в 14:00 по московскому времени. Через полчаса на поле стадиона начали выходить спортсмены. Россияне шли 77-и с флагом Олимпийского комитета России из-за санкций, связанных с допинговым скандалом.
"Утро.ру" следило за событиями в Токио в прямой онлайн-трансляции.
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