Простые хитрости помогут существенно продлить сбор урожая

Сочные хрустящие огурчики с грядки – настоящее лакомство, от которого не откажется даже заядлый гурман. Этот овощ требует особого внимания. Учитывая затраченные на взращивание огурцов труды, садоводам хочется, чтобы растение плодоносило как можно дольше. Добиться такого результата можно, если прибегнуть к эффективным способам омоложения.



Обрезка растения

Самый простой и действенный способ. Лозу нужно освободить от старых, засохших листьев. Также следует вовремя собирать урожай. Перезревшие огурцы сигнализируют растение, что вегетационный период подходит к концу.

Подкормка через листья

Этот способ отлично омолаживает растение. Кусты можно опрыскать раствором мочевины (на 10 литров хватит 10 граммов средства).

Стандартная подкормка под корень

Разумеется, для продолжения активной фазы огурцам требуется энергия. Поэтому растение нужно хорошенько напитать натуральными удобрениями. Для этого отлично подойдет настой из крапивы. Сорняк можно собрать на участке, залить теплой водой и дать настояться.

Мульчирование

Огурец всегда скажет вам огромное спасибо за эту простую агротехническую процедуру. Здесь можно использовать торф или перегной.

Омолаживание стебля

Довольно сложная процедура, которую стоит использовать только опытным огородникам. Часть плети нужно опустить на почву и засыпать землей. Ее следует срезать с веревки и опустить на треть на землю. Потом подвязать, а часть, оказавшуюся на земле, присыпать почвой. Главное здесь – не сломать стебель и не вырвать все растение вместе с корнем.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сохранить свежесть домашних огурцов.