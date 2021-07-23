Худшие показатели по коронавирусу в Подмосковье показала Балашиха

Меньше всего заболевших оказалось в Солнечногорске

Балашиха возглавила антирейтинг Московской области по числу заболевших COVID-19 за сутки, сообщили в региональном Минздраве в пятницу, 23 июля.

По данным ведомства, Балашихе зарегистрировано 158 новых случаев коронавируса. Следом за этим городом идут Одинцовский округ – 135 заболевших, Люберцы - 132, Королев – 128.

Далее с большим отрывом следуют Подольск и Пушкино - по 81 новых случаев, Орехово-Зуевский округ – 79, Химки – 78, Раменский округ - 73 и Мытищи – 71.

В Домодедово выявлено 60 подхвативших коронавирус, в Ленинском округе – 49, в Истре - 45, в Красногорске – 43, в Коломне и Чехове – по 39, в Серпухове – 38, в Жуковском – 37, во Фрязино – 35, в Богородском округе и Кашире – по 33, в Солнечногорске – 31.

Всего за сутки в области опасная инфекция выявлена у 1965 граждан, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее сегодня в России диагноз COVID-19 на 23 июля был установлен у 23 811 человек. Вылечить медикам удалось 5 450 004 заболевших, умерли 152 296 пациентов.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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