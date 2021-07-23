Линию жизни продлили звезды

Завершились работы по съемкам нового социального ролика благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

В 2020 году фонд "Линия жизни" обновил позиционирование и разработал стратегию продвижения, которая потребовала новой визуализации коммуникаций в благотворительной организации.

В основе сюжета – история тяжелобольной девочки, которую спасают десятки тысяч неравнодушных людей, поддерживающих "Линию жизни". В съемках приняли участие Сергей Лазарев, Елена Николаева, Ольга Зайцева.



В ролике обыгрывается слово "линия": помогая больным детям, вы дарите им жизнь, а родителям надежду; чем больше людей помогает фонду, тем длиннее линия жизни, которая дарит надежду на спасение. С каждой передачей от человека к человеку ребенку становится лучше: у девочки появляется больше сил бежать, улыбаться, ее взгляд становится счастливее.

Ролик дарит надежду на позитивные перемены, фокусируется на светлых эмоциях и радости людей, которые помогают. Развитие событий в нем оставляет ощущение динамичности времени. Мы видим изменения, которые происходят с маленькой героиней ролика, у которой на наших глазах появляется будущее.

"Миссия благотворительного фонда "Линия жизни" – вдохновлять на поддержку и реализацию самых невероятных высокотехнологичных проектов, способных подарить будущее и здоровье как можно большему количеству детей. Будущее, технологии, дети.

"Фонд "Линия жизни" уже 17 лет делает достижения медицины доступнее для детей, для российских врачей, объединяет ради общего дела и крупные компании, и частных доноров, и волонтеров. Мы очень хотим, чтобы друзей фонда, которые узнают нас благодаря этому ролику, стало еще больше", – говорит президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.