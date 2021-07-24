На Украине придумали план действий после запуска "Северного потока – 2"

На Украине придумали план действий после запуска "Северного потока – 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Озвучен вариант спасения ГТС Незалежной

В Киеве напомнили, что газотранспортной системе страны придет конец, если через нее не будут прокачивать топливо в нужном объеме. Чтобы этого не случилось и ГТС после запуска российского газопровода не превратилась в груду металлолома, нужно прибегнуть к простому выходу из ситуации. Об этом заявил депутат Рады Юрий Камельчук.

Самый элементарий сценарий для Украины в нынешних реалиях – это выполнять функции газового хаба для европейских стран с использованием других газопроводов. Можно поставлять турецкий газ из Ирана или привозить сжиженное голубое топливо на кораблях, привел пример депутат.

Парламентарий отметил, что у Незалежной нет никаких препятствий, чтобы воспользоваться этим планом. Однако сейчас, судя по всему, никаких подвижек нет. Камельчук не нашелся, что сказать, когда его спросили, делается ли уже что-то для спасения украинской ГТС.

Тем временем республиканцы в США нашли способ разрушить соглашение между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку – 2". Подробности – в нашем материале.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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