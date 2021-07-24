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В Киеве напомнили, что газотранспортной системе страны
придет конец, если через нее не будут прокачивать топливо в нужном объеме. Чтобы
этого не случилось и ГТС после запуска российского газопровода не превратилась
в груду металлолома, нужно прибегнуть к простому выходу из ситуации. Об этом
заявил депутат Рады Юрий Камельчук.
Самый элементарий сценарий для Украины в нынешних реалиях – это выполнять функции газового хаба для европейских стран с использованием других газопроводов. Можно поставлять турецкий газ из Ирана или привозить сжиженное голубое топливо на кораблях, привел пример депутат.
Парламентарий отметил, что у Незалежной нет никаких препятствий, чтобы воспользоваться этим планом. Однако сейчас, судя по всему, никаких подвижек нет. Камельчук не нашелся, что сказать, когда его спросили, делается ли уже что-то для спасения украинской ГТС.
Тем временем республиканцы в США нашли способ разрушить соглашение между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку – 2". Подробности – в нашем материале.
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