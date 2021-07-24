Эта проблема может иметь несколько распространенных причин

Наверняка каждый хоть раз замечал, что после того, как в стиральной машине включается режим отжима, она начинает прыгать. Эта проблема чаще всего вызвана нарушением баланса.

Чтобы бытовой прибор не перемещался по ванной или другому помещению, важно, чтобы белье было равномерно распределено внутри барабана. Однако не всегда правильная раскладка вещей приводит к решению проблемы в целом.

Расскажем, как предотвратить перемещение стиральной машины.

1. Проверьте, вывернуты ли транспортировочные болты, находящиеся на задней стенке стиральной машины. Если этого не сделать, устройство продолжит сдвигаться с первоначального места.

2. Ровно установите стиральную машину. В этом вам поможет строительный уровень. Изделие покажет, имеется ли какой-либо наклон, провоцирующий дисбаланс при работе бытового прибора.

3. Купите антивибрационные подставки. Подобные изделия имеют толстый резиновый слой, который смягчит сильную вибрацию при отжиме.

4. Откажитесь от частого использования мешков для стирки. Дело в том, что сложенные в них вещи создают точечную нагрузку на барабан. Из-за этого он начинает ходить ходуном.

5. Если никакой из вышеперечисленных советов не помогает, то попробуйте уменьшить обороты отжима.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине. Для этого необходимо установить самый длительный режим стирки, а также совершить еще несколько "манипуляций".