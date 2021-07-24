Собянин рассказал о золотых медалистах школ-интернатов

Современное образование в Москве – это равные возможности для всех

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об успехах ребят с ограниченными возможностями. Так, градоначальник сообщил, что девять человек окончили реабилитационные школы-интернаты с золотыми медалями.



В последние годы московские власти провели масштабную работу, благодаря которой такие дети смогли получить равные со всеми возможности в обучении. Ученики школ-интернатов сдавали ЕГЭ наравне со всеми. Упорство и труд школьников были вознаграждены.

Мэр Москвы рассказал об ученице школы-интерната №1 Элизабет Пфанненшмидт. Незрячая школьница была в рядах победителей Всероссийской олимпиады. Она завоевала первое место по немецкому, также ее успехи отметили дипломом призера по французскому.

Собянин особо подчеркнул – принято считать, что возможности инвалидов ограничены. Однако на деле возможности таких людей безграничны. Глава столицы отметил, что выпускники школ-интернатов успешно находят свой путь в жизни. Больше 60 процентов таких учеников продолжают учебу в вузах.

100 баллов – такой результат по ЕГЭ показал Андрей Якубой. Выпускник поступил в высшее учебное заведение. Профессию он получит на факультете фундаментальной и компьютерной лингвистики.

Отучившаяся в реабилитационно-образовательном центре №76 Анна Ермакова намерена продолжить учебу на географическом факультете вуза. И таких примеров очень много.

Собянин сообщил, что сегодня в Москве насчитывается 8 школ-интернатов и реабилитационно-образовательных центров, в которых обучаются 2 тысячи человек с ограниченными возможностями. В учебных учреждениях созданы все условия для комфортного образовательного процесса и развития способностей детей.