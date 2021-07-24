Курил мало: у японцев появились новые территориальные претензии к России

Курил мало: у японцев появились новые территориальные претензии к России
Фото: Cecilia Caminos/dpa/www.globallookpress.com
Речь идет о Западной Антарктиде

Японский "Национальный институт полярных исследований" представил доклад, где озвучены претензии Токио к Москве.

Нахождение станции "Русская" на Земле Мэри Бэрд незаконно, считают японцы. Напомним, что территорию эту, как и Землю Элсуорта, открыли именно русские мореплаватели еще в 1820 году.

Однако в Стране восходящего солнца считают, что это не имеет значения, ибо в начале 20 века (1911-12 гг.) в этой местности побывали их путешественники.

Япония продолжает претендовать и на Южные Курилы – несмотря на неоднократные заявления РФ о том, что в территориальном споре давно поставлена точка и дальнейшее обсуждение бессмысленно.

Накануне президент России Владимир Путин заинтриговал всех, дав премьеру Михаилу Мишустину особое поручение по Курилам. Глава правительства в скором времени отправится туда с рабочим визитом.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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