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Японский "Национальный институт
полярных исследований" представил доклад, где озвучены претензии Токио к
Москве.
Нахождение станции "Русская" на Земле Мэри Бэрд незаконно, считают японцы. Напомним, что территорию эту, как и Землю Элсуорта, открыли именно русские мореплаватели еще в 1820 году.
Однако в Стране восходящего солнца считают, что это не имеет значения, ибо в начале 20 века (1911-12 гг.) в этой местности побывали их путешественники.
Япония продолжает претендовать и на Южные Курилы – несмотря на неоднократные заявления РФ о том, что в территориальном споре давно поставлена точка и дальнейшее обсуждение бессмысленно.
Накануне президент России Владимир Путин заинтриговал всех, дав премьеру Михаилу Мишустину особое поручение по Курилам. Глава правительства в скором времени отправится туда с рабочим визитом.
Лидер ЛДПР в свойственной ему манере высказался о российской культуре
До завершения укладки труб осталось чуть больше 30 километров