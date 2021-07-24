У Незалежной попросили прощения

В пятницу, 23 июля, в Токио состоялась церемония открытия Олимпийских Игр. Телеканал MBC, который вел трансляцию с места событий, показывал на экране связанные с каждой страной изображения.

Появление спортсменов из Украины сопроводила фотография Чернобыльской АЭС после взрыва. Это возмутило жителей Незалежной.

Напомним, взрыв на атомной электростанции произошел 26 апреля 1986 года. Впоследствии катастрофу назвали самой крупной аварией за всю историю атомной энергетики.

Стоит отметить, что зрителям показалось оскорбительным не одно лишь визуальное сопровождение украинцев. Так, например, после выхода представителей Гаити на экране появилось фото протестов. Сальвадор же у работников телеканала ассоциировался с биткоинами, передает издание Khan.

После волны критики руководству телеканала пришлось выступить с извинениями. У уязвленных стран попросили прощения за неподходящий выбор фотографий.

Примечательно, что это не первый скандал, связанный с участием Незалежной в Олимпиаде. Ранее стало известно о том, что Первый канал не показал сборную Украины на открытии Игр в Токио. Вместо спортсменов зрители увидели рекламу.

В пресс-службе объяснили, что "Первый" должен был выполнять коммерческие обязательства, поэтому трансляцию приходилось несколько раз прерывать.