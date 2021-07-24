Литва столкнулась с проблемой в борьбе с мигрантами из Белоруссии - Эстония вызвалась помочь

Литва столкнулась с проблемой в борьбе с мигрантами из Белоруссии - Эстония вызвалась помочь
Фото: pixabay.com
Помощь будет бесплатной, заверили в Таллине

У Литвы, которая борется с наплывом мигрантов из Белоруссии, закончилась колючая проволока. Напомним, из нее на границе строят забор, чтобы лишить беженцев возможности нелегально проникать на территорию страны. Помочь в решении проблемы вызвалась Эстония.

Таллин бесплатно передаст Вильнюсу целых 100 километров колючей проволоки. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет  заявил, что Литва – это близкий союзник, который нуждается в поддержке. Об этом пишет BNS.

Накануне глава военного ведомства переговорил по телефону с  министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Наплыв мигрантов из Белоруссии назвали гибридной атакой на страны Европейского союза.

Ранее в Белоруссии обвинили власти Литвы в бесчеловечном отношении к мигрантам. Погранслужба заявила, что людей, среди которых была и женщина в положении, выгнали на территорию республики, угрожая оружием. Кроме того, мигранты были в синяках, что указывает на избиения.

Источник: bns ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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