"Украина просто сидит на трубе": немцы раскритиковали сделку по "Северному потоку – 2"

"Украина просто сидит на трубе": немцы раскритиковали сделку по "Северному потоку – 2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
В то время как Россия заинтересована в продажах газа, Незалежная ничего не делает и только выдвигает требования

Читатели немецких СМИ возмутились условиями сделки по "Северному потоку – 2". Точнее, условия, которые обеспечили Киеву в рамках этого соглашения между Вашингтоном и Берлином.

В комментариях к статье в газете Die Zeit народ упрекает украинцев и защищает Россию. Так, один из пользователей написал, что в то время как "русские заинтересованы в продажах, Украина просто сидит на трубе". Другой язвительно отметил, что деньги, которые Киеву выделят на "зеленые технологии" кредит на 50 млн. долларов), он, вероятно, потратит на оружие и военную технику.

Часть комментаторов поинтересовалась, что готова в свою очередь предложить Германии Украина и возмутилась, почему их страна должна зависеть от Киева в вопросе с поставками голубого топлива.

Ранее депутат Рады озвучил план по спасению украинской газотранспортной системы. Через нее должен проходить определенный объем топлива – после запуска "Северного потока – 2" Киев может предложить услуги в качестве газового хаба для поставок в Европу.

Источник: Die Zeit ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость277869
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Шара кончилась - теперь сосать будут
Гость283211
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а что до вас только дошло что бэндеры это дармоеды и нахлебники? что украина даёт миру? головная боль для всех кто с ней связывается и нужна она только ястребам сша и британии в виде руссофобов! руссофоюия и прислужнество англосаксонам прививедёт к полному развалу украины.
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