В то время как Россия заинтересована в продажах газа, Незалежная ничего не делает и только выдвигает требования

Читатели немецких СМИ возмутились условиями сделки по "Северному потоку – 2". Точнее, условия, которые обеспечили Киеву в рамках этого соглашения между Вашингтоном и Берлином.



В комментариях к статье в газете Die Zeit народ упрекает украинцев и защищает Россию. Так, один из пользователей написал, что в то время как "русские заинтересованы в продажах, Украина просто сидит на трубе". Другой язвительно отметил, что деньги, которые Киеву выделят на "зеленые технологии" кредит на 50 млн. долларов), он, вероятно, потратит на оружие и военную технику.

Часть комментаторов поинтересовалась, что готова в свою очередь предложить Германии Украина и возмутилась, почему их страна должна зависеть от Киева в вопросе с поставками голубого топлива.

Ранее депутат Рады озвучил план по спасению украинской газотранспортной системы. Через нее должен проходить определенный объем топлива – после запуска "Северного потока – 2" Киев может предложить услуги в качестве газового хаба для поставок в Европу.