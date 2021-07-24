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Читатели немецких СМИ возмутились условиями сделки по "Северному
потоку – 2". Точнее, условия, которые обеспечили Киеву в рамках этого
соглашения между Вашингтоном и Берлином.
В комментариях к статье в газете Die Zeit народ упрекает украинцев и защищает Россию. Так, один из пользователей написал, что в то время как "русские заинтересованы в продажах, Украина просто сидит на трубе". Другой язвительно отметил, что деньги, которые Киеву выделят на "зеленые технологии" кредит на 50 млн. долларов), он, вероятно, потратит на оружие и военную технику.
Часть комментаторов поинтересовалась, что готова в свою очередь предложить Германии Украина и возмутилась, почему их страна должна зависеть от Киева в вопросе с поставками голубого топлива.
Ранее депутат Рады озвучил план по спасению украинской газотранспортной системы. Через нее должен проходить определенный объем топлива – после запуска "Северного потока – 2" Киев может предложить услуги в качестве газового хаба для поставок в Европу.
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