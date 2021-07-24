Оператор во время съемок Олимпиады засветил расположение японских танков

Оператор во время съемок Олимпиады засветил расположение японских танков
Фото: Shutaro Mochizuki/AFLO/www.globallookpress.com
На конфуз обратили внимание в Сети

Расположение японских танков случайно попало на видео. Произошло это по недосмотру оператора, который с вертолета вел съемку велогонку на летней Олимпиаде. На кадрах видна военная техника, которая стоит недалеко от гоночной трассы.

На неловкую ситуацию, в которую попал оператор, невольно сливший ценные данные, обратили внимание авторы телеграм-канала "Выпускайте Кракена".

Случившееся в Сети прокомментировали с юмором, задавшись вопросом, готова ли Северная Корея премировать незадачливого оператора и предоставить ему убежище.

Церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Токио накануне, 23 июля. Самые яркие моменты - в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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