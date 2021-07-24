Про какие места забывают хозяйки при уборке

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Уборка – достаточно утомительный процесс, который требует много времени и сил. Чтобы в квартире был порядок, нужно вытирать пыль, мыть полы и совершать большое количество других действий. Однако бывает так, что хозяйки забывают про некоторые места в доме, из-за чего уборка не отличается высокой степенью эффективности.
1. Жалюзи
На них скапливается огромное количество пыли. Важно периодически стирать тканевые планки.
2. Пространство под мебелью
Это – еще одно место, про которое забывают хозяйки. Часто под диваны, кресла и другие предметы мебели попадает разнообразный мусор, который все больше и больше копится из-за того, что его не видно.
3. Резиновые прокладки в холодильниках
К прокладкам в холодильнике прилипают остатки пищи и пыль. Если не протирать изделия, возрастает вероятность того, что грязь попадет на продукты и негативно скажется на их качестве.
4. Слив в раковине
В слив постоянно попадают частицы пищи и другие отходы. Чтобы избежать засора, важно периодически прочищать трубы.
5. Оконные рамы и двери
Оконные рамы часто облепляет грязь с улицы. Необходимо протирать их влажной тряпкой, и тогда внешний вид окон значительно улучшится. На дверях (особенно на их верхней части) тоже скапливается пыль.
6. Швы между плитками
Если регулярно не очищать настенную плитку, расположенную на кухне или в ванной, это приведет к образованию плесени. С этой проблемой справиться гораздо труднее, чем просто пройтись по поверхности губкой с чистящим средством.
7. Батареи
Между перегородками можно обнаружить большое количество грязи.
8. Мягкие игрушки
Не зря мягкие игрушки некоторые называют "пылесборниками". Действительно, в них собираются частички грязи, которые при взаимодействии попадают в органы дыхания.
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