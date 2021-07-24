Про какие места забывают хозяйки при уборке

Про какие места забывают хозяйки при уборке
Фото: pixabay.com
Чтобы обеспечить хорошие условия для проживания, важно быть более внимательными

Уборка – достаточно утомительный процесс, который требует много времени и сил. Чтобы в квартире был порядок, нужно вытирать пыль, мыть полы и совершать большое количество других действий. Однако бывает так, что хозяйки забывают про некоторые места в доме, из-за чего уборка не отличается высокой степенью эффективности.

1. Жалюзи

На них скапливается огромное количество пыли. Важно периодически стирать тканевые планки.

2. Пространство под мебелью

Это – еще одно место, про которое забывают хозяйки. Часто под диваны, кресла и другие предметы мебели попадает разнообразный мусор, который все больше и больше копится из-за того, что его не видно.

3. Резиновые прокладки в холодильниках

К прокладкам в холодильнике прилипают остатки пищи и пыль. Если не протирать изделия, возрастает вероятность того, что грязь попадет на продукты и негативно скажется на их качестве.

4. Слив в раковине

В слив постоянно попадают частицы пищи и другие отходы. Чтобы избежать засора, важно периодически прочищать трубы.

5. Оконные рамы и двери

Оконные рамы часто облепляет грязь с улицы. Необходимо протирать их влажной тряпкой, и тогда внешний вид окон значительно улучшится. На дверях (особенно на их верхней части) тоже скапливается пыль.

6. Швы между плитками

Если регулярно не очищать настенную плитку, расположенную на кухне или в ванной, это приведет к образованию плесени. С этой проблемой справиться гораздо труднее, чем просто пройтись по поверхности губкой с чистящим средством.

7. Батареи

Между перегородками можно обнаружить большое количество грязи.

8. Мягкие игрушки

Не зря мягкие игрушки некоторые называют "пылесборниками". Действительно, в них собираются частички грязи, которые при взаимодействии попадают в органы дыхания. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как одновременно очистить бачок и унитаз.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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