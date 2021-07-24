Можно ли срывать зеленые помидоры – ответ агронома

Можно ли срывать зеленые помидоры – ответ агронома
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Важно собрать плоды, когда они находятся в определенной стадии зрелости

Некоторые огородники считают, что помидоры нужно срывать, когда они еще полностью зеленые. Плоды складывают в коробку, где они спокойно дозревают. Однако заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Аграрного университета Михаил Карпухин заявил – делать так не стоит.

Специалист объяснил, когда нужно заниматься сбором овощей.

"Помидоры в теплице надо собирать не красными, не зелеными, а в бланжевой спелости", – отметил Карпухин.

Бланжевая спелость – это одна из четырех степеней зрелости томатов. Помидоры, находящиеся на данной стадии развития, имеют коричнево-оранжевую окраску.

По словам эксперта, на спелость томатов указывает также наличие блеска. Недавно завязавшийся томат же выглядит матовым, передает издание "Фонтанка".

При срывании матового помидора его качество в дальнейшем будет не очень хорошим. Что касается плодов в бланжевой спелости, то они при дозревании порадуют своим вкусом.

Михаил рассказал, как правильно хранить такие томаты. Необходимо сложить их в картонную коробку. Желательно туда же поместить бананы или яблоки. Дело в том, что эти культуры выделают органическое вещество под названием "этилен".

Данное химическое соединение положительно повлияет на помидоры. Эффект будет налицо – через неделю они покраснеют и станут пригодными для потребления в пищу. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, чем подкормить помидоры для улучшения вкуса. 

Источник: Фонтанка.ру ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Рассмешил даже Путина: в Сети вспомнили видео выступления Жириновского

Лидер ЛДПР в свойственной ему манере высказался о российской культуре

"Северный поток-2" достраивают усиленными темпами

До завершения укладки труб осталось чуть больше 30 километров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей