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Некоторые огородники считают, что помидоры нужно срывать, когда они еще полностью зеленые. Плоды складывают в коробку, где они спокойно дозревают. Однако заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Аграрного университета Михаил Карпухин заявил – делать так не стоит.
Специалист объяснил, когда нужно заниматься сбором овощей.
"Помидоры в теплице надо собирать не красными, не зелеными, а в бланжевой спелости", – отметил Карпухин.
Бланжевая спелость – это одна из четырех степеней зрелости томатов. Помидоры, находящиеся на данной стадии развития, имеют коричнево-оранжевую окраску.
По словам эксперта, на спелость томатов указывает также наличие блеска. Недавно завязавшийся томат же выглядит матовым, передает издание "Фонтанка".
При срывании матового помидора его качество в дальнейшем будет не очень хорошим. Что касается плодов в бланжевой спелости, то они при дозревании порадуют своим вкусом.
Михаил рассказал, как правильно хранить такие томаты. Необходимо сложить их в картонную коробку. Желательно туда же поместить бананы или яблоки. Дело в том, что эти культуры выделают органическое вещество под названием "этилен".
Данное химическое соединение положительно повлияет на помидоры. Эффект будет налицо – через неделю они покраснеют и станут пригодными для потребления в пищу.
Ранее "Утро.ру" рассказало, чем подкормить помидоры для улучшения вкуса.
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