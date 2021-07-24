Важно собрать плоды, когда они находятся в определенной стадии зрелости

Некоторые огородники считают, что помидоры нужно срывать, когда они еще полностью зеленые. Плоды складывают в коробку, где они спокойно дозревают. Однако заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Аграрного университета Михаил Карпухин заявил – делать так не стоит.

Специалист объяснил, когда нужно заниматься сбором овощей.

"Помидоры в теплице надо собирать не красными, не зелеными, а в бланжевой спелости", – отметил Карпухин.

Бланжевая спелость – это одна из четырех степеней зрелости томатов. Помидоры, находящиеся на данной стадии развития, имеют коричнево-оранжевую окраску.

По словам эксперта, на спелость томатов указывает также наличие блеска. Недавно завязавшийся томат же выглядит матовым, передает издание "Фонтанка".

При срывании матового помидора его качество в дальнейшем будет не очень хорошим. Что касается плодов в бланжевой спелости, то они при дозревании порадуют своим вкусом.

Михаил рассказал, как правильно хранить такие томаты. Необходимо сложить их в картонную коробку. Желательно туда же поместить бананы или яблоки. Дело в том, что эти культуры выделают органическое вещество под названием "этилен".

Данное химическое соединение положительно повлияет на помидоры. Эффект будет налицо – через неделю они покраснеют и станут пригодными для потребления в пищу.

Ранее "Утро.ру" рассказало, чем подкормить помидоры для улучшения вкуса.