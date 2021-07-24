Что нужно есть мужчинам после 40 лет: советы эксперта

Что нужно есть мужчинам после 40 лет: советы эксперта
Фото: pixabay.com
Представители сильного пола часто презрительно относятся к растительной пище и совершают ошибку

Нутрициолог Мария Кардакова рассказала, какие продукты нужно выбирать мужчинам старше 40 лет.

Эксперт отметила, что с возрастом растут риски возникновения болезней сердца и сосудов. Снизить их можно, включив в рацион овощи и фрукты. Не стоит их недооценивать. Мужчины часто отвергают зелень и растительную пищу, мол, я не корова, чтобы травку жевать, отметила нутрициолог. Однако в этом возрасте крайне важно есть не меньше пяти порций овощей и фруктов в день.

В зависимости от сезона это может быть окрошка, винегрет, борщ, салат из капусты и моркови, разнообразные ягоды. Можно съесть даже шаурму – только приготовленную дома. Добавить побольше овощей и обойтись без "пяти столовых ложек майонеза", добавила эксперт.

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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