Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Российский рубль спасут китайцы?
- "Дерзнули и сделали": как в Китае отреагировали на отказ России от доллара
Нутрициолог Мария
Кардакова рассказала, какие продукты нужно выбирать мужчинам старше 40 лет.
Эксперт отметила, что с возрастом растут риски возникновения болезней сердца и сосудов. Снизить их можно, включив в рацион овощи и фрукты. Не стоит их недооценивать. Мужчины часто отвергают зелень и растительную пищу, мол, я не корова, чтобы травку жевать, отметила нутрициолог. Однако в этом возрасте крайне важно есть не меньше пяти порций овощей и фруктов в день.
В зависимости от сезона это может быть окрошка, винегрет, борщ, салат из капусты и моркови, разнообразные ягоды. Можно съесть даже шаурму – только приготовленную дома. Добавить побольше овощей и обойтись без "пяти столовых ложек майонеза", добавила эксперт.
Лидер ЛДПР в свойственной ему манере высказался о российской культуре
До завершения укладки труб осталось чуть больше 30 километров