Жених вдвое старше: СМИ узнали подробности свадьбы племянницы принцессы Дианы

Жених вдвое старше: СМИ узнали подробности свадьбы племянницы принцессы Дианы
Китти Спенсер. Фото: Chris Putnam/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Китти связала себя узами брака с миллиардером

Накануне на старинной вилле Альдобрандини во Фраскати под Римом племянница принцессы Дианы Китти Спенсер сказала "да" своему избраннику – миллиардеру Майклу Льюису. 

Молодожены пригласили разделить этот важный праздник своих друзей и близких. На церемонии присутствовали и селебрити. Например, поп-звезда Пикси Лотт и актер Марк Ванделли. Посетили торжество и взрослые дети 62-летнего избранника Китти. 

Кстати, неясно, присутствовал ли Эрл Спенсер, потому что отец Китти в день свадьбы опубликовал в "Инстаграме" фотографию из садов в своем поместье Олторп.

Платье для невесты создали известный дом моды Dolce and Gabbana. Как раз в духе Италии. Девичник, к слову, блондинка провела в компании близких подруг во Флоренции.

После окончания церемонии гостей ждал роскошный ресторан, танцы и фейерверк. Подавали традиционные итальянские деликатесы: равиоли с говяжьим бульоном, тирамису и капрезе. 

Об отношениях Спенсер и Льюиса стало известно еще в 2018 году. Предложение 62-летний миллиардер сделал 30-летней Китти спустя год во время отдыха в Южной Африке. 

Ранее стало известно, почему принца Гарри могут не пригласить на юбилей Елизаветы II. 

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Курил мало: у японцев появились новые территориальные претензии к России

Речь идет о Западной Антарктиде

"Северный поток-2" достраивают усиленными темпами

До завершения укладки труб осталось чуть больше 30 километров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей