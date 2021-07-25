Китти связала себя узами брака с миллиардером

Накануне на старинной вилле Альдобрандини во Фраскати под Римом племянница принцессы Дианы Китти Спенсер сказала "да" своему избраннику – миллиардеру Майклу Льюису.

Молодожены пригласили разделить этот важный праздник своих друзей и близких. На церемонии присутствовали и селебрити. Например, поп-звезда Пикси Лотт и актер Марк Ванделли. Посетили торжество и взрослые дети 62-летнего избранника Китти.

Кстати, неясно, присутствовал ли Эрл Спенсер, потому что отец Китти в день свадьбы опубликовал в "Инстаграме" фотографию из садов в своем поместье Олторп.

Платье для невесты создали известный дом моды Dolce and Gabbana. Как раз в духе Италии. Девичник, к слову, блондинка провела в компании близких подруг во Флоренции.

После окончания церемонии гостей ждал роскошный ресторан, танцы и фейерверк. Подавали традиционные итальянские деликатесы: равиоли с говяжьим бульоном, тирамису и капрезе.

Об отношениях Спенсер и Льюиса стало известно еще в 2018 году. Предложение 62-летний миллиардер сделал 30-летней Китти спустя год во время отдыха в Южной Африке.

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