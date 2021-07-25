Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Российский рубль спасут китайцы?
- "Дерзнули и сделали": как в Китае отреагировали на отказ России от доллара
Накануне на старинной вилле Альдобрандини во Фраскати под Римом племянница принцессы Дианы Китти Спенсер сказала "да" своему избраннику – миллиардеру Майклу Льюису.
Молодожены пригласили разделить этот важный праздник своих друзей и близких. На церемонии присутствовали и селебрити. Например, поп-звезда Пикси Лотт и актер Марк Ванделли. Посетили торжество и взрослые дети 62-летнего избранника Китти.
Кстати, неясно, присутствовал ли Эрл Спенсер, потому что отец Китти в день свадьбы опубликовал в "Инстаграме" фотографию из садов в своем поместье Олторп.
Платье для невесты создали известный дом моды Dolce and Gabbana. Как раз в духе Италии. Девичник, к слову, блондинка провела в компании близких подруг во Флоренции.
После окончания церемонии гостей ждал роскошный ресторан, танцы и фейерверк. Подавали традиционные итальянские деликатесы: равиоли с говяжьим бульоном, тирамису и капрезе.
Об отношениях Спенсер и Льюиса стало известно еще в 2018 году. Предложение 62-летний миллиардер сделал 30-летней Китти спустя год во время отдыха в Южной Африке.
Ранее стало известно, почему принца Гарри могут не пригласить на юбилей Елизаветы II.
Речь идет о Западной Антарктиде
До завершения укладки труб осталось чуть больше 30 километров