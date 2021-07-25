"Неопределенность пугала": дочь Немцова впервые прокомментировала свой развод

"Неопределенность пугала": дочь Немцова впервые прокомментировала свой развод
Борис Немцов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press//www.globallookpress.com
Порвать со своим избранником решила в свой день рождения

Год назад дочь Бориса Немцова Дина вышла замуж за своего друга детства Дмитрия Матевосова. И все, казалось бы, было хорошо: роскошный ресторан, венчание через два месяца. Но брак Дины и Дмитрия продержался чуть больше полугода. О разводе подписчики Немцовой узнали в мае. Но, похоже, что она совсем не сожалеет о принятом решении. 

Разводиться Дина решила в день своего рождения. За несколько часов до 19-летия она плакала, а ровно в полночь поняла, что предстоящий год ее жизни должен быть другим. 

"Неопределенность пугала", 

– честно призналась наследница Немцова. 

Но супруги все-таки подали заявление в ЗАГС. Теперь, правда, чтобы расторгнуть брак. С этого момента прошло уже около 4 месяцев. Девушка не отрицает, что ей было непросто, но Дина проделала большую работу над собой. 

По словам Немцовой, последние события помогли ей повзрослеть и стать самостоятельнее. Сейчас девушка окончила первый курс, работает над собственным проектом, танцует, занимается спортом. Из дома Дина уходит рано утром, а возвращается поздно вечером, но при этом чувствует лишь "приятную усталость". 

На бывшего супруга, с которым, кстати, дружеские отношения сохранить не удалось, она не злится. Напротив, Немцова благодарна ему за то, что с ней происходило и происходит. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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