Необычное удобрение вносить нужно дважды в год

Смородина – неприхотливое в уходе растение. Однако для получения вкусного урожая нужно знать несколько секретов. Например, мало кто знает, что если подкормить кусты картофелем, то ягоды будут размером с двухрублевую монету.

Рецепт необычной подкормки

Вам понадобится не сам картофель, а его очистки. Удобрять таким методом нужно дважды в год: весной и осенью. Лучше всего вносить подкормку в апреле и сентябре.

Для начала картофельную кожуру и подгнившие плоды нужно замочить на несколько часов в кипятке. Наполните десятилитровое ведро на 1/3 очистками и залейте горячей водой. Накройте будущее удобрение крышкой.

Когда вода остынет, превратите содержимое ведра в кашицу. После этого можно сразу приступать к удобрению кусов смородины.

Но вносить средство нужно необычным способом. Выкопайте вокруг кустов небольшую канаву и положите туда удобрение и присыпьте землей. Один куст требует около 3 килограммов такой "каши".

В чем секрет?

Все дело в том, что в картофельной кожуре содержится множество полезных веществ. Например, благодаря крахмалу ягоды становятся слаще и сочнее.

Аскорбиновая кислота способствует повышению питательной ценности ягод. Глюкоза становится надежной защитой кустов от холодов. Одни плюсы. Тем более, что результат не заставит себя долго ждать.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как обрезать черную смородину для обильного урожая.