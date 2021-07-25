Вносить удобрения нужно определенным образом

Для того, чтобы яблони давали хороший урожай, за ними нужно обязательно ухаживать: делать обрезку, своевременно вносить подкормки. Только в этом случаи деревья будут радовать вас обилием здоровых и сочных плодов.

Для чего удобрять яблони в августе?

Многие дачники уверены, что нет никакой необходимости в том, чтобы вносить подкормки в конце лета. Однако это не совсем так. Молодым деревьям питательные вещества нужны для роста, а тем, что старше 7 лет – для защиты от холодов.

При этом удобрять нужно именно в августе, чтобы до наступления первых заморозков яблони успели усвоить все полезные вещества.

Как подкармливать яблоню?

В качестве удобрения можно использовать и органические, и минеральные удобрения. Для достижения максимального эффекта их даже можно смешать. Однако перебарщивать тоже нельзя – от этого больше вреда, чем пользы.

Органические подкормки нужно укладывать вокруг ствола, отступив от него около 40 сантиметров, если дерево молодое, или 1 метр, если яблоня старше 15 лет.

Будет лучше, если после удобрения будут внесены под мульчирующий материал. Это нужно для равномерного распределения азота.

В идеале нужно использовать фосфор– и калийсодержащие удобрения.

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