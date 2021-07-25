Жительница Харькова устроила скандал из-за отказа продавщицы говорить на мове

Жительница Харькова устроила скандал из-за отказа продавщицы говорить на мове
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
На Украине продолжается борьба за русский язык

Не все жители Незалежной готовы отказаться от русского языка, как того хотели бы киевские власти. Так, в Харькове на днях разгорелся скандал. Украинка по имени Оксана Хвиля пришла в местный киоск, где ее не обслужили из-за того, что она говорила на мове.

Женщина рассказала в "Фейсбук", что заявила продавщице, что будет оплачивать товар только, если с ней будут разговаривать на украинском языке. Однако русскоязычная кассирша оказалась не из робких, она вернула покупательнице деньги, забрала товар и отправила ее в Бандерштадт, заявив, что никто на украинском тут объясняться не будет.

Возмущенная украинка захотела решить вопрос с хозяином киоска, но тот бросил трубку, едва услышав, как она обращается к нему на мове. На этом покупательница не остановилась и вновь пошла в торговую точку уже с дочерью. Включив камеру, она попыталась выяснить, почему продавщица отказывается говорить по-украински. Та в ответ лишь послала оппонентку матом за тридевять земель, отметив, что там пусть на мове и ведет беседы. 

Украинские интернет-пользователи разделились на два лагеря, пишет РИА "Новости". Одни согласились с Хвилей, что продавщица должна была обслужить ее на украинском, другие отметили, что женщина вела себя вызывающе. 

Источник: "Фейсбук"
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость283783
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Уволят теперь продавщицу-сто пудов.Укры давно уже поувольняли водителей пассажирского транспорта,не знающих мовы.Во времена Ющенко в Крыму из-за того же увольняли гаишников.Над ними автомобилисты тогда даже так специально издевались: ГАИшник просит документы предъявить,а водитель ему:
-"Будь ласка,звэртайтэсь до мэнэ на дэржавний мове,бо я москальську иноземну мову не розумию!"
Если ГАИшник не понимал,или отказывался говорить по-хохлацки(вместо того,чтобы отпустить водителя-"хохла"),то видео с ним выкладывали в интернет,это возмущало "спильноту",доходило до правительства и ГАИшника увольняли.
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