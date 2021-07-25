Привлечь удачу помогут 4 вещи

Многие из нас верят в то, что благополучие в дом можно "притянуть". Если верить приметам, это действительно так. Для этого достаточно иметь хотя бы один из четырех предметов интерьера.

Как привлечь богатство в дом?

1. Зеленые растения

Улучшить финансовое состояние можно с помощью растений в горшках. Особое предпочтение отдается мяте, которая и залогом благополучия станет, и наполнит дом приятным ароматом.

Для того, чтобы усилить приятный запах, начните выращивать ароматную зелень с семян.

Также можно выращивать и другие растения. Будет лучше, если вы разместите горшки с цветами на кухне.

2. Приправы

В этом случае нужно проследить, чтобы в доме обязательно были лавровые листья и корица. Эти специи обладают очень сильной энергетикой, которые обязательно притянут благополучие и достаток. Не забывайте добавлять приправы в пищу, чтобы преумножить свои богатства.

3. Фигурка в виде слоника

Слоны – это символ стойкости и мудрости, поэтому даже небольшой аксессуар в виде животного сделает жизнь слаще. Ставить статуэтку лучше на кухне. Обязательно обратите внимание на то, чтобы хобот смотрел вверх, иначе счастья не ждите.

4. Предметы круглой формы

Притянуть деньги помогут круглые вещи. При покупке предметов интерьера старайтесь избегать тех, у которых острые углы. Особенно это касается посуды. Квадратные тарелки, например, отгоняют стремление развиваться и менять свою жизнь в лучшую сторону.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие вещи отталкивают достаток и финансовое благополучие.