Официальный представитель МИД РФ выпустила ролик в поддержку российских атлетов на Олимпиаде в Токио

На Олимпийских играх, которые на этот раз проходят в Японии, спортсмены из России выступают под флагом Российского Олимпийского комитета. Государственный гимн РФ на этих Играх тоже звучать не будет – из-за антидопингового скандала его пришлось заменить на симфонию Чайковского. Мария Захарова решила поддержать челлендж "We will ROC you", записав полутораминутный ролик.

В начале видео официальный представитель МИД РФ запечатлена на тренировке. Захарова точно наносит удары по манекену, на прессе которого нанесена символичное слово "Press". Закончив занятие, дипломат отправляется на свой еженедельный брифинг, в ходе которого журналисты заваливают ее вопросами об Олимпиаде.

Так, Захарова отмечает, что нейтральный статус наших спортсменов – ничто, потому что всем в мире прекрасно известно об их невероятной силе духа.

"Своих соперников на пьедестале мы уважаем, поэтому пусть слушают классику",

– с улыбкой заметила дипломат, говоря о замене гимна.

В конце ролика Мария Владимировна обратилась к российским атлетам, пожелав им побед и напомнив, что на родине в них верят и любят.

"И хочется процитировать зарубежных партнеров и всем вместе сказать: "We will ROC you"! Из России – с любовью",

– закончила "брифинг" Захарова. На фоне при этом начала играть песня группы Queen "We Will Rock You".

Ролик произвел большое впечатление на россиян.

"Огонь", "Псаки так не может!", "Мария, браво!", "Да Вы, Мария, опасная женщина", "Лаконично, доходчиво и чуть тонкого юмора", "Хорошее напутствие спортсменам. Россия умнее, сильнее и круче",

– написали пользователи под видео.

