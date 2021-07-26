Эффективная подкормка в разы увеличит урожай

Сладкий перец – культура теплолюбивая, поэтому ее выращивание в "суровых" российских условиях требует особого внимания. Этот овощ нужно хорошенько подкармливать и взращивать в теплице, чтобы он чувствовал себя комфортно и радовал огородника ароматными плодами. Особенно важным периодом является июль – в этом месяце растение начинает активно наращивать плоды и нуждается в поддержке садовода.



Уход за перцем во время созревания плодов

Эту культуру нужно регулярно поливать. Каждые шесть дней давайте перцу напиться: на один куст нужно порядка 2 литров воды. При этом вода не должна быть холодной.

Овощ также нуждается в кислороде, поэтому регулярно проветривайте теплицу. Нельзя допускать появление корки на почве – не забывайте рыхлить землю.

От хлористых удобрений лучше воздержаться – это не самая удачная подкормка для перчиков.

Чем подкормить перцы

Отличным вариантом будет натуральное удобрение. Перцы хорошо реагируют на настой из крапивы. Такую процедуру можно проводить раз в 20 дней.

Еще один отличный рецепт – смесь гумата калия с золой. На одно ведро потребуется 50 мл гумата и один стакан золы. Такое удобрение защитит перцы от болезней.

Из минеральных удобрений напитаться сладостью перцам поможет раствор из одной столовой ложки суперфосфата и одной чайной ложки сульфата калия – вещества нужно смешать с ведром воды.

Активизируют рост перцев простые дрожжи. На 5 литров воды нужно взять 200 граммов дрожжей и настоять несколько часов. Далее смесь следует смешать с водой в пропорции 1:10. Поливать по 1 литру под куст. После такой подкормки нужно присыпать растения золой.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сохранить свежесть домашних огурцов до Нового года.