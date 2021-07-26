На Кубу прилетели самолеты с гуманитарной помощью от России

Глава местного МИД выразил благодрность

На Кубе приземлился один из двух российских самолетов с гуманитарной помощью. 

Сейчас воздушные суда разгружают на взлетно-посадочной полосе. Кубинский МИД в своем "Твиттере" поблагодарили Россию за помощь. 

Самолеты доставят на Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более 1 миллионы медицинских масок. Общий вес груза – более 88 тонн, уточняет RT

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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В ответ на польские "Ретриоты", на Кубе пора поставить наши Искандеры! И пусть вопят до посинения......
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