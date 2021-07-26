Глава местного МИД выразил благодрность

На Кубе приземлился один из двух российских самолетов с гуманитарной помощью.

Сейчас воздушные суда разгружают на взлетно-посадочной полосе. Кубинский МИД в своем "Твиттере" поблагодарили Россию за помощь.

Betsy Díaz Velázquez, ministra de de Comercio Interior y Ana Teresita González Fraga, viceministra primera del @MINCEX_CUBA, reciben el primero de dos vuelos procedentes de Rusia🇷🇺con ayuda humanitaria para enfrentar la #Covid19.pic.twitter.com/UqJY6bhAje — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) July 26, 2021

Самолеты доставят на Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более 1 миллионы медицинских масок. Общий вес груза – более 88 тонн, уточняет RT.

