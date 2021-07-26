Что изменится для россиян с 1 августа

Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/www.globallookpress.com
В начале месяца в силу вступит целый ряд нововведений, которые затронут многих россиян

В августе в силу вступят целый ряд новых законов. Появятся новые выплаты, а путешествовать станет дешевле.

ВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНИКОВ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Уже с 16 августа семьи с детьми от 6 до 18 лет смогут получить 10 тысяч от правительства. Эта сумма полагается на каждого ребенка в семье. Предполагается, что эти средства будут потрачены на подготовку к школе. 

Также на поддержку государства могут рассчитывать люди от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями. 

Перерасчет пенсий 

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Индексации пенсий продолжающим работать пенсионерам в этом году можно не ждать, однако перерасчет все-таки будет. С 1 августа ПФР начислит баллы, которые будут выставляться на основании увеличившегося на год стажа и страховых взносов. Максимум можно получить 3 балла, которые прибавятся автоматически. Учитывая, что стоимость 1 балла – 98,86 рублей, максимальная надбавка к пенсии составит 296 рублей.

ОСАГО без техосмотра

Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/www.globallookpress.com

Теперь автолюбители смогут приобрести ОСАГО без предварительного техосмотра машины. Нововведения не затронут такси, общественный транспорт, грузовые машины и авто, которые "старше" 4 лет. 

Но техосмотр проходить все-таки придется, потому что в следующем году за его отсутствие будут штрафовать на 2 тысячи рублей. 

Скидки на путешествия

Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Начиная с 1 августа туристам, которые отправляются в путешествие по России на поездах дальнего следования, будет предоставлена скидка 30% на покупку билетов. Но льгота будет распространяться только на боковые и верхние места. Также купить ж/д билеты по полной стоимости придется россиянам, которые путешествуют в составе групп. 

Многодетные семьи смогут купить билеты по сниженной цене. Для них с августа вводятся специальные тарифы. Подробнее – в нашем материале

Новые онлайн-кассы 

С 6 августа бизнесмены будут обязаны отправлять в "Честный знак" данные о маркировке товаров. Также теперь регистрация и перерегистрация кассы буде осуществляться только с актуальной версией накопителей – ФН-М. 

Пошлина на экспорт нефти

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

С августа пошлина будет повышена до $67,8 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и экспорт товарного бензина тоже увеличится – до  $20,3. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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