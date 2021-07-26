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Столичные власти прикладывают большие усилия для облагораживания Москвы. Так, глава города Сергей Собянин рассказал, какие проекты будут реализованы в ближайшее время в трех районах ЮВАО.
Нужно отметить, что за минувшее десятилетие Москва разительно переменилась. Она стала настоящей современной столицей мирового уровня. При этом радует глаз местных и туристов не только центральная часть города, но и отдаленные районы столицы, которые также привлекают внимание россиян и иностранцев.
Благодаря проекту "Мой район" все столичные территории стали комфортными для проживания – везде разбиты просторные парки, а необходимая для жизни инфраструктура находится в шаговой доступности. В этом году особое внимание московские власти уделят Юго-Восточному округу.
Выхино-Жулебино
В этом районе будут благоустроены два приятных для времяпрепровождения сквера. Власти улучшат внешний вид и повысят комфортабельность сквера имени А.С. Хлобыстова. В этом зеленом уголке наведут порядок, установят новые фонари и лавочки. Также появится новый сквер в районе 4-ого Люберецкого проезда.
Люблино
В этом районе власти доведут до ума три сквера. Так, будет обновлен уютный скверик имени М.П. Судакова. Здесь установят современную сцену с амфитеатром для мероприятий на открытом воздухе, а также построят новую спортивную площадку. А еще модернизацию проведут в сквере имени А.П. Чехова и зеленом уголке, прилегающем к популярному у жителей и туристов "Культурному центру имени И.М. Астахова".
Марьино
Власти приняли решение благоустроить пешеходные зоны в районе улиц Марьинский парк, Белореченская и Новомарьинская, а также в зоне улиц Белореченская и Верхние Поля. Помимо этого, в данном районе появится уютный сквер, он будет прилегать к памятнику Солдатам Отечества.
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