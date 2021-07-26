Адмирал ВМФ неожиданно погиб после зверского убийства жены и сына

Адмирал ВМФ неожиданно погиб после зверского убийства жены и сына
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Причины произошедшего выясняются

В Санкт-Петербурге нашли тела 84-летней женщины и ее 56-летнего сына. Погибших обнаружили полицейские после жалоб соседей на исходящий неприятный из квартиры запах. И, как оказалось, умерли они от многочисленных ножевых ранений.

Прибывшие на место сотрудники установили, что тела пролежали в запертой квартире около двух недель. Погибшие оказались женой и сыном отставного адмирала ВМФ, начальника оперативного управления штаба Северного флота. Полицейские бросились на поиски главы семейства, обнаружив его тело спустя несколько дней в морге. Сообщил телеграм-канал "112".

Оказалось, что мужчина погиб еще 16 июля. На станции Ручьи его случайно сбила электричка, медики обнаружили в его кармане нож. Следователи полагают, что к гибели родных может быть причастен глава семейства. 

В живых из членов семьи осталась дочь адмирала, которая проживает в Мурманске.

Источник: телеграм-канал "112" • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость283783
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Видимо они много знали...
ВВМ
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Сзади, нож в карман и толчок под электричку. Хорошая версия! Убить жену и сына самому адмиралу .....???
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